سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سامانه از روز جمعه وارد جو استان می شود و تا روز یکشنبه موجب ناپایداریهایی به شکل افزایش ابر و بارش خواهد شد.

وی بیان کرد: طی این سامانه بارش در نقاط سردسیر و ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

حسینی اظهار داشت: همچنین بارش در مناطق گرمسیری استان همچون شهرستانهای گچساران، کهگیلویه، باشت،بهمئی، لنده و چرام به شکل باران خواهد بود.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود این بارشها موجب اختلال در تردد جاده ای و آبگرفتگی معابر شود.

آخرین آمار بارشها در استان

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین در خصوص آخرین آمار بارشها در استان گفت: طی بارندگی اخیر در یاسوج 41، گچساران 27، سی سخت32، دهدشت 29 و لیکک 47 میلیمتر باران باریده است.

وی افزود: همچنین میزان بارش ها طی بارندگی اخیر در قلعه رئیسی 34، چرام 30، باشت 33، و لنده 35 میلیمتر بوده است.

حسینی افزود: میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در یاسوج 337، گچساران 230، سی سخت 286، دهدشت 280 و لیکک 218میلیمتر بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین میزان بارندگی از ابتدای سالجاری زراعی تاکنون در قلعه رئیسی 318، چرام 280، باشت 293، و لنده 367 میلیمتر بوده است.

کاهش بارشها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته

وی با اشاره به کاهش میزان بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دراغلب نقاط استان افزود: به طور میانگین میزان بارشها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 125 میلیمتر کاهش داشته است.

حسینی بیان کرد: میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل در شهرهای یاسوج، سی سخت، گچساران، دهدشت، لیکک به ترتیب 124، 134، 143، 98 و 127 میلیمتر کاهش داشته است.

وی گفت: میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته در یاسوج 461، سی سخت 420، گچساران 373، دهدشت 379 و لیکک 345 میلیمتر بود.

حسینی همچنین میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج 830 میلیمتر، گچساران 441 میلیمتر، دهدشت 496.7 میلیمتر، سی سخت 681.5 میلیمتر و لیکک 359 میلیمتر عنوان کرد