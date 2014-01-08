روایت مهران احمدی از نقش سید کرمانی/ فیلمی جنگی بدون جنگ و اسلحه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی بازیگر فیلم سینمایی "شیار 143" بدرباره فیلمنامه این فیلم سینمایی گفت: فیلمنامه "شیار 143" جذاب بود و هنگام خواندن متن متوجه شدم که با اثری بی‌تکلف و بی‌ادعا و در عین حال مهم مواجه هستم.

وی در ادامه افزود: از همان صفحات اول فیلمنامه می‌شد حدس زد که با فیلمی زنانه با محوریت شخصیت اصلی آن روبرو هستیم و قرار بود من در نقشی بازی کنم که تا به حال آن را بازی نکرده بودم و همین تازگی در نقش مرا برای حضور در این پروژه راغب کرد.

این بازیگر درباره نقشی که در "شیار 143" بازی کرده است، گفت: من در این فیلم نقش یک سید کرمانی را برعهده دارم که رفیق 25 ساله پسر الفت است. حال اینکه این کاراکتر تغییرات نقش و گریم بسیار دارد و این تغییرات در کاراکتر در یک فیلم پیشنهادی نیست که هر روز به یک بازیگر داده شود، به همین دلیل دوست داشتم این فیلم را بازی کنم.

احمدی در ادامه افزود: شخصیت پردازی، درآوردن لهجه و منش فرهنگی یک سید کرمانی برای من جالب بود. چراکه یک بار بیشتر آن هم 15 سال پیش به این شهر سفر نکرده بودم، از همین رو این کاراکتر برای من یک چالش بازیگری بود تا خودم را محک بزنم و در نهایت کاری را انجام دادم که دوستش دارم.

بازیگر فیلم سینمایی "هیچ" گفت: به اعتقاد من فیلم "شیار 143" یک نگاه زنانه به جنگ دارد. این فیلم نگاهی را روایت می کند که کمتر با آن مواجه شده ایم.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه سوژه این فیلم جدید است، توضیح داد: ما یک فیلم در ژانر جنگ و دفاع مقدس می‌بینیم، اما جنگ و اسلحه را نمی‌بینیم. خط مقدم را نمی‌بینیم. ما یک زن را می‌بینیم که همه زندگی‌اش تحت تاثیر این جنگ تغییر کرده است. در واقع این فیلم یک درام آرام درباره یک شخصیت حاشیه‌ای جنگ که شاید نقش او در واقع کمتر از سربازان دیگر هم نبوده است.

فیلم سینمایی "شیار "143 دومین ساخته‌ بلند سینمایی آبیار است که مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یداله شادمانی، زهرا مرادی، علی نفیسی، حمیده صادقی، سامان صفاری، محیا دهقانی و... به عنوان بازیگر در آن حضور دارند و توسط محمد حسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی در بخش خصوصی تهیه شده است.