حقوق 15 درصد بازنشستگان بالای یک میلیون تومان/آخرین مهلت پرداخت بدهی بیمه ای کارفرمایان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار و رویدادهای زیادی در حوزه بهزیستی و وزارت رفاه رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

حقوق 15 درصد بازنشستگان بالای یک میلیون تومان

مدیرکل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در هفته جاری ضمن تشریح جزئیات دریافت حداقل و حداکثر حقوق مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان ، گفت: در حال حاضر از حدود دو میلیون مستمری بگیرتامین اجتماعی ، 30 درصد بین حداقل حقوق تا یک میلیون تومان ،15 درصد نیز یک میلیون تومان به بالا و مابقی حداقل حقوق را دریافت می کنند.

منصور آتشی با اشاره به اینکه 487 هزار و 125 تومان حداقل حقوقی است که مستمری بگیران دریافت می کنند، گفت: بیش از 55درصد مستمری بگیران ما حداقل را دریافت می کنند وسالانه 10 درصد به تعداد مستمری‌بگیران اضافه می شود،همچنین در حال حاضر یک میلیون و 950 هزار و 591 پرونده مستمری‌بگیران اصلی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که یک میلیون و 300 هزار پرونده مختص سهم بازنشستگی و فقط 130 هزار پرونده به از کارافتادگان تعلق می گیرد.

وی در مورد تعداد افرادی که 700 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، گفت: در حال حاضر از میان کل پرونده های مستمری بگیران اصلی 76 هزار نفر، 700 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و همچنین 55 درصد از این افراد نیز بیش از یک میلیون تومان دریافت می کنند که این افراد مشمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی قرار گرفته است به طوریکه استحقاق آنها کمتر از حداقل دستمزد کارگران عادی است، اما بر اساس این ماده حقوق آنها ترمیم شده و افزایش یافته است.

به گفته وی، همچنین حدود 30 درصد مستمری بگیران یعنی 585 هزار نفر نیز بین حداقل حقوق تا یک میلیون تومان دریافت می کنند و 15 درصد مستمری بگیران یک میلیون تومان به بالا تا سه میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کنند.

تقسیط بدهی بیمه‌ای کارگاههای دچار مشکل مالی

قانون بخشودگی جرایم بیمه ای از تیرماه آغاز شده و تا ساعت 24 روز پنج شنبه 19 دی ماه جاری ادامه دارد به همین دلیل مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی دراین هفته از موافقت هیئت‌ مدیره تامین اجتماعی مبنی بر مساعدت و تسهیل در پرداخت بدهی بیمه‌ای کارفرمایان کارگاههای دارای مشکل مالی خبر داد.

دکتر سیدتقی نوربخش افزود: مصوبه جدید هیئت‌ مدیره سازمان تامین‌ اجتماعی مصوبه‌ای بی‌سابقه برای حل مسائل و مشکلات کارفرمایان بدهکار به سازمان و اقدامی قابل‌توجه در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی است.

وی گفت: براساس قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای، کارفرمایان در صورت مراجعه به شعب سازمان در سراسر کشور می‌بایست اصل بدهی خود را تا پایان اسفند91 تقسیط و پرداخت می‌کردند که با توجه به مسائل و مشکلات مالی، بسیاری از کارفرمایان اظهار می‌کردند توانایی پرداخت بدهی معوقه خود را تا پایان اسفندماه جاری نداشته و درخواست افزایش تعداد اقساط را داشتند.

استفاده 16 هزار کارگاه از قانون بخشودگی جرایم

مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران با اشاره به اینکه تاکنون 16 هزار کارگاه بدهکاراز قانون بخشودگی جرایم بهره مند شده اند، گفت: 168 هزار کارگاه در اداره کل شرق تهران 580 میلیارد تومان بدهی بیمه ای دارند.

سیدحسین حسینی آذرنوشان نیز در این هفته گفت: کارگاه هایی که تاکنون نتوانستند نسبت به استفاده از این قانون، پرداخت بدهی و بخشودگی جرایم خود بهره مند شوند، می توانند تا روز 19 دی ماه به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند. تمامی شعب تامین اجتماعی شرق تهران تا ساعت 12 شب پنجشنبه باز بوده و پاسخگوی کارفرمایانی که برای استفاده از قانون جرایم بیمه ای مراجعه می کنند، هستند.

وی گفت: مدت استفاده از قانون بخشودگی جرایم بیمه ای تمدید نمی شود و بر اساس اعلام مدیرعامل تامین اجتماعی کارفرمایانی که بیش از 15 میلیارد تومان بدهی دارند می توانند با مدارکی مبنی بر اینکه توان پرداخت اجرای بدهی خود را ندارند، نسبت به تقسیط 48 ماهه آن اقدام کنند که البته مدارک باید در کمیته بحران سازمان تایید شود.

اجرای طرح توانبخشی در 75 درصد روستاها

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در روزهای میانی هفته جاری از اجرایی شدن طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در 75 درصد روستاهای کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح 304 هزار معلول در روستاهای 31 استان کشور شناسایی شدند.

دکتر یحیی سخنگویی افزود: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال 80 به صورت ملی در سراسر کشور عملیاتی شد و تاکنون 75 درصد روستاهای کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.با اجرای این طرح در 31 استان و 331 شهرستان کشور 304 هزار معلول شناسایی شده و کارت معلولیت دریافت کردند که از میان این افراد نیز 210 هزار نفر خدمات دریافت می کنند.

سخنگویی با اشاره به اینکه جمعیت روستاهای کشور 14 میلیون نفر هستند گفت: قصد داریم با پایان روستاها، شهرهای کوچکی که کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند را تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار دهیم.

تامین سبد غذایی سالمندان محروم 11 استان کشور

مدیرکل توانمند سازی معلولان سازمان بهزیستی نیز در این هفته از تامین سبد غذایی 3 هزار سالمند محروم در معرض سوءتغذیه در 11 استان کشور خبر داد و گفت: این افراد ماهیانه از سبد غذایی به ارزش 85 هزار تومان به مدت 6 ماه برخوردار می شوند.

دکتر کیوان دواتگران افزود: تامین سبد غذایی سالمندان محروم در روستاهای محروم که در معرض سوءتغذیه قرار دارند جزئی از طرح توانمندی مبتنی بر جامعه است که مدتی است اجرای آن در 11 استان کشور آغاز شده است.

وی تاکید کرد: در این طرح سالمندانی که در شهرستانهای محروم هستند توسط تسهیل گران توانمندی مبتنی بر جامعه شناسایی شدند و در نهایت با توجه به اعتبارات ما 3 هزار نفر را که در معرض سوءتغذیه قرار داشتند تحت پوشش قرار دادیم.

حذف سقف سنی برای بیمه روستاییان و عشایر

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در هفته جاری با بیان اینکه فقط 10 درصد روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه های اجتماعی هستند گفت: از میان 14 میلیون جمعیت دارای شرایط بیمه ، فقط یک میلیون نفر تحت پوشش این صندوق هستند.

سیدحمید کلانتری افزود: اصل 29 قانون اساسی در مورد تاکید بر تحت پوشش قرار گرفتن روستاییان و عشایر اشاره کرده است این قانون با تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی در جامعه گسترش یافت و موجب شد که بیمه‌های اجتماعی در کنار بیمه‌های درمان مورد توجه قرار گیرد.قانون بیمه‌های اجتماعی در سال 83 به تصویب و در سال 84 به مرحله اجرا درآمد و از این طریق روستاییان بالای 18 سال می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها در سه زمینه بیمه فوت، از کار افتادگی و بازنشستگی استفاده کنند.

وی افزود: تمام روستاییان فارغ از هر نوع شغلی که دارند می‌توانند بیمه اجتماعی شوند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. این در حالی است که باید خاطر نشان کرد تعداد حرفه‌های مختلف روستاییان بین 300 تا 400 شغل همانند کشاورزی، زنبورداری و غیره است.

آغاز ادغام سازمانهای بیمه گر در شورای عالی بیمه

مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای ابتدایی این هفته از اصلاح سیاستها و یکپارچگی بیمه ها برای ادغام سازمانهای بیمه گر خبر داد و گفت: کارگروهی برای تعیین شکل قراردادهای سازمانهای بیمه گر و ارائه بسته خدمتی یکسان زیر نظر شورای عالی بیمه تشکیل شده است.

محمد باقر هوشنگی در مورد ادغام 17 صندوق بیمه ای افزود: در آخرین جلسه شورای عالی بیمه برای ادغام سازمانهای بیمه ای 6 ماه فرصت داده شد که طی این مدت باید سیاست گذاری ها و اصلاحات لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح سیاستهای مربوط به ادغام سازمانهای بیمه ای مدتی است آغاز شده است، گفت: باید ابتدا قبل از اینکه ادغامی انجام شود بیمه های مختلف یکپارچه شوند و همچنین یکسری اقداماتی نیز برای اصلاح فرمتها و قراردادهای پایه بیمه ها انجام گیرد و سپس به فکر ادغام سازمانهای بیمه گر باشیم.

صدور کارت جدید برای 15 ساله ها

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در این هفته با تشریح جزئیات و مراحل صدور کارت هوشمند ملی از صدور گسترده و توزیع این کارت برای 15 ساله ها از روز 22 بهمن ماه خبر داد و گفت: کارت ملی از بهمن ماه دیگر صادر نخواهد شد.

ناصر کرمی در مورد اعتبار کارتهای ملی افزود: تمامی کارتهای ملی صادر شده در کشور تا پایان سال 92 اعتبار داشت اما هفته گذشته براساس اعلام هیات دولت اعتبار آنها تا پایان سال 94 تمدید شد.

وی با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزیهای انجام شده از 22 بهمن ماه دیگر هیچ کارت ملی صادر نخواهد شد ،تاکید کرد: از این تاریخ به بعد کارت هوشمند ملی جایگزین کارت ملی می شود بطوریکه افرادی که برای اولین بار کارت ملی برای آنان صادر می شد یعنی 15 ساله ها کارت هوشمند ملی دریافت خواهند کرد.

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت: کارت اولی ها بیش از 15 میلیون نفر در سراسر کشور می شوند که در مرحله اول کارت هوشمند دریافت می کنند و پس از آنها به مرور برای سایر افراد جامعه نیز کارت صادر خواهد شد.