زیباترین بلوار مازندران در ساری بنا می شود/ اجرای نقاشی دیواری

به گزارش خبرنگار مهر، زمان اصغري ظهر چهارشنبه در نشست مسئولان شهرداری افزود: این بلوار که در قالب طرح پل تا پل اجرا می شود از زیباترین بلوارهای شهرستان و استان خواهد بود که ضلع شرقی آن سنگفرش و ضلغ غربی برای خودروها در نظر گرفت می شود.

وی معار آبهای سطحی را خیابان فرهنگ و بلوار فرح آباد از مهمترین برنامه های در دست اجرا برای توسعه و عمران شهر ساری بیان کرد و گفت: این طرح با احداث کانال اجرایی می شود.

شهردار منطقه یک ساری، زیرسازی و آسفالت کمربندی شرقی و باغ سنگ را از دیگر طرح ها بیان کرد و گفت: بازگشايي ميان گذر اندرخورا از شفا تا مهيار نیز نهایی شده است که سهم مهم و بسزايي در مناسب سازي ترافيك شهر و بخصوص منطقه دارند.

اصغری، اجرای طرح نقاشی دیواری خیابان قارن را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: تمامی قاط قابل نقاشی این خیابان شناسایی شده و در پنج نقط از این مسیر نیز، تصاویر زیبایی بر مبنای نقاشی مفهومی ترسیم شده است.

شهردار منطقه یک ساری، نهایی شدن فاز اول پل ذغالچال را از جمله برنامه های دیگر این شهرداری بیان کرد و گفت: پیاده رو سازی از دیگر طرحهاست که تمام تلاشهای برای اجرای آن انجام می شود.

وی با بيان اينكه ما جنس اين شهريم و با مشكلات اين شهر زندگي مي كنيم مشاركت بيشتر شهروندان را در شكوفائي ساري مهم دانست.