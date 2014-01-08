رویکردهای جدیدی باید بر نحوه صحیح استفاده از آب در جامعه تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی فر امینی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران آب و فاضلاب افزود: آب نقش مهمی در حیات بشری و همچنین باعث رشد، توسعه و پیشرفت جامعه دارد.

وی اظهارداشت: با همه ارزش های که این ماده حیاتی دارد اندازه اش در جهان ثابت بوده و از طرفی جمعیت رو به فزونی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: سرانه آب موجود جهان در 50 سال گذشته برای هر یک نفر شش هزار و 500 متر مکعب بود با افزایش جمعیت و نیازهای که پیوسته در حال افزایش است هم اکنون این رقم به هزار و 800 متر مکعب رسیده است.

وی افزود: این نشان می دهد که آب موجود با افزایش جمعیت تناسب معکوس دارد بنابراین باید رویکردهای جدیدی بر نحوه استفاده از آب در جامعه تدوین شود.

فر امینی اظهارداشت: آب هم باید نیاز امروز و هم نیاز نسل های آینده را فراهم کند بر این اساس در 31 سال پیش سازمان ملل موضوع اهمیت آب در جهان را مدنظر خود قرار دارد.

وی اذعان داشت: سازمان ملل در این زمینه بررسی های که انجام داد به این نتیجه رسید که در هزاره سوم، دنیا با بحران آب مواجه خواهد شد.

مدیر عامل آب و فغاضلاب روستایی گیلان در ادامه با بیان اینکه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 87 روستای بهره مند از مجتمع آبرسانی سرداران شهید (باغبانان) فومن به طور پایدار تامین شد، گفت: با مرمت شش فقره شکستگی در خطوط انتقال این مجتمع آبرسانی، مشکل کمبود و اُفت فشار آب آشامیدنی 87 روستا در شهرستان های فومن و صومعه سرا رفع شد.

وی افزود: این شکستگی ها در خطوط 180، 200 و 500 میلیمتری انتقال آب آشامیدنی روستاهای سه پیران، کلده و گل افزان فومن و کهنه سر و صیقلان صومعه سرا اتفاق افتاده بود که با هزینه ای بیش از 56 میلیون ریال ترمیم شد.

فرامینی تصریح کرد: با مرمت این شکستگی ها، از هدر رفتن 49 لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی جلوگیری به عمل آمد.

وی همچنین از روستائیان این استان خواست تا در صورت مشاهده شکستگی لوله های آبرسانی و هدر رفت آب مراتب را به امور آبفار شهرستان ها اطلاع دهند.