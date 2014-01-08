به گزارش خبرنگار مهر، خبات ساعدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان کردستان در سنندج با اشاره به اينكه مراسم اختتامیه دومین جشنواره فصلی مطبوعات استان در دهه سوم بهمن ماه برگزار مي شود، اظهار داشت: با همکاری و انسجام به وجود آمده در حوزه رسانه استان شاهد برپایی نخستین جشنواره فصلی مطبوعات استان و تجلیل از برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره همزمان با هفته مبارک بسیج بودیم.

وی افزود: خوشبختانه استقبال گسترده فعالان رسانه ای استان نوید برپایی جشنواره ها و کارگاه های تخصصی حوزه رسانه را با گستردگی و سطح بالاتری در استان داد و امید است با تداوم جشنواره های فصلی در استان شاهد رونق فعالیت های رسانه ای و توجه هرچه بیشتر به خدمات و تلاش های اصحاب رسانه باشیم.

مدیر سرای روزنامه نگاران کردستان ادامه داد: به دلیل تغییر و تحولات به عمل آمده در مدیریت کلان وزارت ارشاد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شاهد تعویق ناخواسته برپایی نخستین جشنواره فصلی مطبوعات استان بودیم و همین امر فرصت برگزاری جشنواره دوم ویژه آثار فصل تابستان را میسر نکرد.

ساعدی یادآور شد: برای جبران این مهم دومین جشنواره فصلی مطبوعات استان با دربرگیری آثار تولیدی فصول تابستان و پاییز 92 خواهد بود و اصحاب رسانه استان می توانند آثار خود را تا 30 دی ماه به دبیرخانه جشنواره های فصلی مطبوعات استان ارسال کنند.

وی بیان کرد: تیتر، مصاحبه و گفتگو، گزارش، سرمقاله، مقاله و یادداشت، عکس و گزارش تصویری از رشته ها و گرایش های پنجگانه دومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استان به شمار می آید.

مدیر سرای روزنامه نگاران کردستان گفت: با یاری خداوند متعال و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و با حمایت معاونت امور ارتباطات دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان مراسم اختتامیه دومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استان دهه سوم بهمن برگزار می شود.

ساعدی اظهار داشت: اصحاب رسانه استان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری دومین جشنواره فصلی مطبوعات در استان و رسالت ها و مأموریت های سرای روزنامه نگاران به پایگاه اطلاع رسانی این سرا به نشانی kurdsara.blogfa.com مراجعه کنند.