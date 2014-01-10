به گزارش خبرنگار مهر، همایون مطیعی گفت: كاهش 144 كيلومتر مكعبي حجم آب شيرين خاورميانه در طول 6 سال و كاهش حجم آب هاي شيرين باعث می شود كشور در آينده با تشديد بحران آب روبرو شود و در آينده اي نزديک ممكن است وضعيت آب كشور مشابه وضعيت درياچه اروميه شود.

مدير مركز منطقه اي مديريت آب شهري به گزارشي كه به تازگي از سوي ناسا در خصوص منابع آبي خاورميانه منتشر شده است اشاره كرد و گفت: در محدوده سال هاي 2003 تا 2009 در بخش هايي از نواحي دجله و فرات (ايران، سوريه، تركيه و عراق)، 144 كيلومترمكعب آب شيرين از بين رفته و از ذخاير آبي منطقه كم شده است.

وي افزايش مصرف، تغيير اقليم، كاهش بارش ها و افزايش تبخير را از دلايل مهم كاهش حجم آب شيرين منطقه دانست و افزود: درياچه اروميه مدل كوچكي از وضعيتي است كه كل كشور با آن مواجه است.

مطیعی با بيان اينكه حتي اگر شرايط بارش ها در حالت نرمال باشد باز هم با توجه به افزايش جمعيت با بحران آب مواجه هستيم گفت: براي روبرو شدن با اين بحران بايد از راه حل كشورهاي ديگر استفاده كنيم. وي ادامه داد: مركز IPCC پيش بيني كرده كه طي سال هاي آينده مناطق خشک و نيمه خشک جهان به سمت خشک تر شدن و مناطق مرطوب به سمت افزايش سيلاب ها و تَر شدن حركت مي كند.

وي يادآور شد: مردم بايد آگاه شوند كه حتي با نرمال بودن بارش ها قرار نيست اتفاق خاصي در جهت افزايش منابع و ذخاير آبي در خاورميانه بيافتد.