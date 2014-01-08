به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیلد، منابع آمریکایی از ابتلای 51 نظامی این کشور به انواع سرطان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تشعشعات هسته ای خبر دادند. در یازدهم مارس 2011 زلزله شدیدی در آبهای نزدیک به ساحل ژاپن رخ داد که نتیجه آن به راه افتادن یک سونامی ویرانگر بود. این سونامی بخش های وسیعی از شهرهای ساحلی ژاپن را تخریب کرده و خسارات جدی به رآکتور هسته ای فوکوشیما زد.

بر این اساس در جریان وقوع این سونامی ناو هواپیمابر "رونالد ریگان" برای انتقال قربانیان زلزله در ساحل فوکوشیما لنگر انداخت. اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از این واقعه، پزشکان از ابتلای 51 نفر از خدمه این ناو به انواع سرطان از جمله سرطان تیروئید، تومور مغزی و سرطان خون خبر می دهند.

این در حالی است که این افراد به خاطر ابتلا به این بیماری خطرناک قصد دارند از شرکت برق توکیو (Tepco) اپراتور نیروگاه هسته ای فوکوشیما که در گزارش نهایی هیئت تحقیق به عنوان مقصر اصلی فاجعه فوکوشیما شناخته شده، شکایت کنند.

مسئولان شرکت Tepco می‌گویند نهایت تلاش خود را برای پاکسازی نیروگاه هسته‌ ای فوکوشیما که در 200 کیلومتری شمال شرق توکیو قرار دارد، به کار بسته اند. این شرکت مدعی است به دلیل میزان بالای مواد رادیو اکتیو، کارگران نمی‌توانند به همه‌ قسمت‌های نیروگاه سرکشی کنند.