به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و منطقه ویژه پارس در عسلویه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد اشتغال یکی از مهمترین برنامه‌های کمیته امداد است که در راستای توانمندسازی خانواده‌ها تحت حمایت صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت بیمه روستائیان نیازمند حمایت، بیان داشت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد تحت حمایت بیمه خدمات درمانی هستند که همه خدمات درمانی به صورت رایگان به این افراد تعلق می‌گیرد.

ذوالفقاری اضافه کرد: همچنین 350 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد نیز تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی هستند که این مددجویان علاوه بر دریافت رایگان خدمات درمانی از مزایایی چون دریافت مستمری و... نیز بهره‌مند می‌شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: همچنین مددجویان روستایی که تحت حمایت هیچ‌یک از بیمه‌ها نیز نیستند از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند.

تامین بخشی از هزینه اجاره منازل مددجویان و پرداخت وام برای رهن خانه

وی در ارتباط با مسکن مددجویان نیز گفت: کمیته امداد در زمینه مسکن به چند شیوه ارائه خدمات می‌کند که ارائه وام برای خرید مسکن یکی از این خدمات است و ارائه تسهیلات بلاعوض برای ساخت یا خرید مسکن نیز از دیگر خدمات کمیته امداد است.

ذوالفقاری ادامه داد: تامین بخشی از هزینه اجاره منازل مددجویان، پرداخت وام برای رهن خانه نیز از دیگر خدماتی است که کمیته امداد در راستای تامین مسکن افراد نیازمند و مددجویان ارائه می‌دهد.

وی همچنین در ارتباط با سوال خبرنگار مهر در مورد بیمه مکمل روستائیان، بیان داشت: ساخت فضاهای بهداشتی در روستاها، ارائه خدمات تغذیه‌ای برای کودکان زیر شش سال، ارائه خدمات اموزشی و بهداشتی در روستاها و ارائه خدمات درمانی به مددجویان بدون بیمه از جمله این خدمات است.