به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه مراسم سالگرد شهید احمد کاظمی که امروز چهارشنبه در حسینیه فاطمه الزهرا (س) پادگان ولی عصر برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آمار تعداد معتادین در کشور به چه شکلی است گفت: مسئول ارائه آمار معتادین ستاد مبارزه با مواد مخدر است و این ستاد باید با ارز یابی میدانی و گزارش وزارت بهداشت و سازمان زندانها طی یک جمع بندی آمار معتادین را ارائه دهد.

وی ادامه داد: اینکه هر دستگاهی بخواهد در این خصوص آمار ارائه دهد ممکن است با زاویای مختلف به آن نگاه کند.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در دولت جدید گفت: آمارهایی که در نه اول سال داریم نشان می دهد دستگیری ها در حوزه اخلاقی 5 درصد کاهش داشته گرچه در اوایل سال و در زمان انتخابات برخی تصور می کردند که در دولت جدید توجهی به هنجارها نمی شود که این طرز تلقی اشتباه بود.

وی ادامه داد: مواضع رئیس جمهور و مقامات دولتی باعث شد این تصور اصلاح شود ولی در کل و در مجموع شرایط ما از این نظر نسبت به گذشته تفاوت چندانی ندارد.