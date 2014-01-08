جبار قوچان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم ميزان خراسان امروز بار ديگر نشان داد با همدلي و هماهنگي بازيكنان و كادر فني مي‌توان حتي در خانه حريف پيروز ميدان شد.

وي افزود: بازيكنان ما امروز با دريافت‌هاي خوب و همچنين زدن سرويس‌هاي دقيق توانستند تيم با قدمت سايپاي البرز را در خانه شكست دهند.

سرمربي تيم ميزان خراسان رضوي گفت: بازيكنان ما بايد در همين لحظه اين پيروزي را فراموش كرده و از همين الان به فكر بازي آينده ما در برابر نوين كشاورز باشند.

تيم واليبال ميزان خراسان عصر چهارشنبه توانست در برابر تيم سايپاي البرز كه در خانه بازي مي‌كرد اين تيم را با نتيجه سه بر يك مغلوب كند تا شاگردان قوچان نژاد نشان دهند همچنان به ماندن در بالاي جدول علاقه مند هستند.