اشغال لانه جاسوسی ناخالصی های انقلاب را گرفت/ روحیه مبارزه جویی ایران مدیون اشغال لانه جاسوسی است

به گزارش خبرگار مهر یوسف مرادی پژوهشگر در ابتدای نشست معرفی سوژه های لانه جاسوسی آمریکا که در حاشیه جشنواره فیلم عمار در سینما فلسطین برگزار شد بااشاره به جوایز فراوانی که آرگو از جشنواره های مختلف سینمایی مثل اسکار گلدن گلوب دریافت کرد گفت: این فیلم با تمام معایبی که داشت از یک حسن برخوردار بود و آن اینکه آرگو بهترین شاخص برای نشان دادن عمق زخم امپریالیزم از واقعه اشغال لانه جاسوسی است که نشان می دهد بعد از سه دهه هنوز هم این واقعه برایشان مهم است.

وی در این جلسه با اشاره به سوژه هایی که می توان از واقعه لانه جاسوسی آمریکا درباره آنها فیلم ساخت گفت: آمریکایی ها در فضایی که هیچ سوژه ای از لانه جاسوسی آمریکا ندارند فیلمی چون آرگو را می ساند و آن را به دنیا معرفی می کنند و ما در کنار این واقعه بزرگ سوژه های زیادی داریم که اصلا به آنها نپرداخته ایم و اصلا کسی از آنها اطلاعی ندارد. به طور مثال سید صدرالدین حاج میر ملک محمد یک کارگر جوان بود که بعد از تصویر لانه جاسوسی آمریکا در اعتراض به سیاست های استعماری آمریکا خواست تا همراه دانشجویان باشد. وی سه روز بعد از واقعه یعنی دوشنبه 16 آبان در حالی که الله اکبر و خمینی رهبر می گوید در برابر لانه جاسوسی خود را به آتش کشید.

مرادی غذای گروگانهای لانه جاسوسی را یکی دیگر از سوژه های قابل پیگیری دانست و گفت: غذای گروگانها با غذای دانشجویان گروگانگیر تفاوت داشت و این تفاوت در اینجا بود که غذای گروگانها توسط یک آشپز پاکستانی پخته می شد و از کیفیت بالایی نیز برخوردار بود.

وی همچنین از کمبود کتابها و اسناد منتشر شده درباره لانه جاسوسی آمریکا در ایران انتقاد کرد و گفت: در آمریکا 85 جلد کتاب درباره لانه جاسوسی آمریکا منتشر شده امام خمینی اشغال لانه جاسوسی آمریکا را انقلاب دوم نامیده است و حتی این واقعه را عظیم تر از انقلاب اول می داند اما سئوال اینجاست که اسناد انقلاب دوم کجا هستند؟ و چرا کمتر کتابی در این زمینه منتشر شده است؟ متاسفانه تنها دو نفر از دانشجویان خاطرات خود را درباره لانه جاسوسی منتشر کرده اند یکی از آنها معصومه ابتکار در کتابی با عنوان "تسخیر" و دیگری محمد هاشم یزدان پرست در کتابی با عنوان "روز خدا" که هم اکنون تنها بخش اندکی از این کتابها موجود است. آمریکایی ها 42 عنوان کتاب درباره لانه جاسوسی نوشته اند که کارتر و بحران ازجمله آنهاست این واقعه را ما خلق کردیم آما آنها درباره آن کتاب نوشتند.

عضو دفتر جبهه مطالعات فرهنگی انقلاب از محمود احمدی نژاد به عنوان یکی دیگر از سوژه های ساخت فیلم درباره اشغال لانه جاسوسی آمریکا نام برد و گفت: احمدی نژاد از این حیث که از همان ابتدا با این واقعه مخالفت کرد سوژه مناسبی است.

وی در ادامه به ذهنیت هایی که بعدها از پشیمانی درباره اشغال سفارت آمریکا ایجاد شد، گفت: از جمله ذهنیت هایی که بعدها پیش آمد این بود که دانشجویان از اشغال این سفارت پشیمان شدند و منشاء این ادعاها عباس عبدی است که خود را به عنوان نماینده دانشجویان اشغال لانه جاسوسی آمریکا معرفی می کند در حالی که عبدی تنها چند جلسه در جلسات اشغال لانه جاسوسی که 444 روز بود.

مرادی همچنین از حمایت امام به عنوان سوژه دیگری یاد کرد و گفت: دانشجویان درباره تسخیر لانه جاسوسی بعد از واقعه از امام کسب تکلیف کردند و متوجه رضایت امام از این حرکت شدند به گونه ای که اگر حمایت امام از دانشجویان نبود حادثه اشغال لانه جاسوسی حتی یک روز هم طول نمی کشید.

وی در ادامه با بیان اینکه ساختمان این سفارت باید موضع ضد امپریالیست شود گفت: ما ایرانی ها باید این واقعه را بیشتر جسته کنیم اما هم اکنون گویی از این واقعه بزرگ شرم داریم . اشغال لانه جاسوسی ناخالصی های انقلاب را گرفت و رابطه ملت را با ولایت و امامت به بلوغ رساند. در واقع بعد از این واقعه بود که مردم ولایت را در جایگاه بالاتری دیدند و حتی بعد از این واقعه بود که ملت توانستند تا یک سال در مقابل ارتش بعث بایستند.

این پژوهشگر ایران را مدیون اشغال لانه جاسوسی دانست و گفت: این روحیه مبارزه جویی مردم ایران علیه ایران و حتی جنگ 8 ساله از تمرین هایی بود که در تسخیر لانه جاسوسی بدست آورد.