مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند صفایی در حکمی از سوی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سمت مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان خوزستان منصوب شد.

در حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: نظر به تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل تعاون، کار رفاه اجتماعی استان خوزستان منصوب می شوید.

امید است با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بتوانید با تکیه بر تعهدات دینی و حرفه ای و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود استانی و ملی سیاست های اجرایی دولت تدبیر و امید را در چارچوب شرح وظایف و خط مشی کاری وزارت به انجام رسانید.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند صفايي علاوه بر عضويت در شوراي معاونان وزارت تعاون در دولت اصلاحات، مدیريت تعاون استانهای خوزستان و تهران و نيز مديريت كار استان هاي لرستان و فارس را در دهه هاي 70 و 80 بر عهده داشته است.