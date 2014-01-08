سید علی موسوی در حاشیه مراسم انعقاد 9 قرارداد سرمایه گذاری در سازمان منطقه آزاد اروند به خبرنگار مهر گفت: در مدت یاد شده تاکنون 16 قراداد سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند منعقد شده است.

وی با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در جهت جلب و جذب سرمایه گذاران به منظور کار و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: پیش بینی می‌شود که تعداد قراردادهای منعقد شده تا پایان امسال به 20 فقره برسد.

به گفته موسوی در صورت تحقق این امر حجم سرمایه گذاری صورت گرفته به هشت هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: پارسال شش قرارداد با حجم سرمایه گذار دوهزار و 380 میلیارد ریال در منطقه آزاد اروند منعقد شد.

موسوی یادآور شد: اقدامات انجام شده در جهت انجام سرمایه گذاریها تا پایان امسال نشان از افزایش چهار برابری جذب و جلب سرمایه گذار در منطقه آزاد اروند دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 9 قرارداد با حجم سرمایه گذاری بیش از سه هزار میلیارد ریال در بخشهای صنعتی، تجاری، خدماتی و توریست درمانی بین سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران سرکتهای سرمایه گذاری منعقد شد.