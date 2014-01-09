به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان دشتی در بخش دامپروری استعداد ویژه‌ای در تولید و پرورش انواع دام سبک و سنگین از جمله گاو، گوسفند، بز، شتر، طیور و آبزی پروری دارد.

وی افزود: همچنین در این شهرستان تعداد 16 واحد مرغداری با تولید سه هزارتن در سال و پنج واحد پروار بندی با تولید 800 تا900 تن در سال مشغول فعالیت است.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر 850 کندوی بومی و 25 هزار کندوی مهاجر در شهرستان وجود دارد که با میانگین تولید 6 کیلو در هر کندو سالانه 155 تن عسل تولید می شود.

وی در بخش شیلات نیز گفت: در این بخش حدود 90 قایق صیادی با بیش از 250 نفر صیاد در روستاهای ساحلی مشغول فعالیت هستند.

صادرات 32 هزار تن محصول کشاورزی شهرستان دشتی

هاشمی تصریح کرد: سایت های پرورش میگوی مند شمالی و مند غربی به ترتیب با 860 هکتار و 550 هکتار در منطقه زیارت ساحلی دشتی واقعند که سالانه حدود هزارو300 تن میگوی پرورشی از آنها استحصال می شود.

فرماندار شهرستان دشتی در ادامه اضافه کرد: سالانه حدود دو هزار و600 تن آبزیان دریایی صید و تولید می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی شهرستان دشتی با تولید 300هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زایی نقش و جایگاه خاصی دارا است.

وی بیان داشت: در سال گذشته 32 هزار و579 تن انواع محصولات کشاورزی اعم از گوجه فرنگی، خرما، جالیز و محصولات شیلاتی یه کشورهای روسیه، آسیای میانه، حوزه خلیج فارس، ترکیه و عراق صادر شده است.