سایپای البرز فانوس به دست شد/ فرار از سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر دیروز به پایان رسید و سایپای البرز باز هم شکست دیگری را پذیرفت و بیشتر از گذشته خطر سقوط به لیگ یک را احساس کند.

نارنجی پوشان در شرایطی سه بر یک مقابل نماینده مشهد شکست پذیرا شدند که تنها 6 امتیاز از دیدار های گذشته خود کسب کرده و اختلاف امتیازش با تیم یازدهم جدول 6 امتیاز است و به نظر می رسد در دیدار های آینده این تیم کارسختی برای بقا در لیگ برتر خواهد داشت.

سایپای البرز در سال های گذشته همیشه با حضور قدرتمند در لیگ به عنوان یک تیم مدعی قهرمانی قلمداد می شد و کسب چند مقام قهرمانی و نایب قهرمانی باعث شده بود نارنجی پوشان به یکی از تیم های پرافتخار لیگ برتر والیبال تبدیل شود ولی در این فصل جوانگرایی پیش از حد مسئولان باشگاه باعث شد والیبال این باشگاه به یکی از تیم های بی اثر و ضعیف تبدیل شود و حالا مدعی اصلی قهرمانی باید برای بقا به میدان برود.

عدم استقبال از بازی های سایپا در کرج

بازی های سایپا درفصول گذشته با استقبال تماشاگران البرزی همراه بود در شرایطی که حتی ساعتی قبل از بازی سکوهای ورزشگاه انقلاب پر از هوادار می شد ولی نتایج ضعیف این تیم در این فصل باعث شده تماشاگران اندکی برای حمایت از این تیم به ورزشگاه بیایند و سکوهای خالی در بازی های این روزهای نماینده البرز به چشم می آید.

سایپا نیاز به بازیکن با تجربه دارد

پیرمحمدی رئیس هیئت والیبال استان البرز در خصوص نتایج ضعیف سایپا در این فصل به خبرنگار مهر گفت: نتایج سایپا در این فصل ناامید کننده بوده است و این تیم نتوانسته امتیاز کافی را جمع کند کسب 6 امتیاز از دوازده بازی خیلی ضعیف است و بازی های آینده بری نماینده البرز حکم فینال را دارد.

وی ادامه داد:جوانگرایی بسیار خوب است ولی در شرایطی مفید خواهد بود که در کنار آنها از چند بازیکن باتجربه هم استفاده شود.

رئیس هیئت والیبال البرز در پایان گفت:سایپا نیاز به بازیکن با تجربه دارد و این نتایج، این تیم را به لیگ یک نزدیک خواهد کرد.

مسئولیت این تیم با من است

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: تیم ما از بازیکنان جوان تشکیل شده و هدف و سیاست باشگاه این است تا با پرورش این بازیکنان در آینده شاهد حضور یک تیم قدرتمند در لیگ برتر والیبال باشیم در این فصل کمبود تجربه ما را اذیت کرد ولی روز به روز این بازیکنان باتجربه میشوند و در ادامه فصل می توانند امتیازات از دست رفته را جبران کنند.

وی ادامه داد: مسئولیت این تیم با من است و این قول را می دهم که این تیم در لیگ می ماند و در سال های آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

نفرزاده در پایان گفت:بازیکنان جوانی که در حال حاضر در سایپا حضور دارند آینده روشنی خواهند داشت و باید امیدوار باشیم.

گزارش از هومن ناظمی