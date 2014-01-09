318 مورد از موقوفات استان زنجان درآمد دار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی باقری، با اشاره به برخی از موقوفات به ثبت رسیده در استان طی ماه‌های گذشته افزود: خوشبختانه با اطلاع‌رسانی مطلوب اداره کل اوقاف استان و با توجه به نیات خیری که مردم استان دارند، طی هفته وقف هفت فقره وقف جدید در شهرستان خدابنده انجام شد.

وی اظهار داشت: در این مدت یک شخص خیر در اقدامی خداپسندانه 12 هزار متر مربع زمین را وقف کرده است.

مدیر کل اوقاف استان زنجان، با اشاره به اینکه ارزش زمین وقفی مذکور 500 میلیون ریال است، اضافه کرد: این زمین برای احداث حوزه‌های علمیه وقف شده است.

حجت الاسلام باقری، همچنین به وقف 3 هزار متر مربع زمین برای احداث مدرسه اشاره داشت و ادامه داد: ارزش این زمین وقفی 100 میلیون ریال است.

وی، از وقف یک هزار متر مربع زمین به ارزش 100 میلیون ریال خبر داد و ابراز داشت: این زمین برای احداث ساختمان شهرداری وقف شده است.

مدیرکل اوقاف استان زنجان، همچنین از وقف 500 متر مربع زمین به ارزش 500 میلیون ریال برای احداث ساختمان بهداری خبر داد و گفت: همچنین 52 متر مربع مغازه نیز به ارزش 3 میلیارد ریال برای اطعام عزاداران در عاشورا، ماه مبارک رمضان و همچنین مصرف در عملکرد حوزه‌های علمیه وقف شده است.

حجت الاسلام باقریف همچنین از وقف یک قطعه زمین 5 هزار متر مربعی به ارزش 5 میلیارد ریال توسط این واقف خبر داد و متذکر شد: این زمین برای احداث ساختمان جهاد کشاورزی وقف و اهدا شده است.

نفر اول مسابقات قرآن هدیه خود را وقف مسائل قرآنی کرد

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: نفر اول مسابقات قرآن، در اقدامی خداپسندانه هدیه قرآنی خود را وقف مسائل قرآنی کرد.

حجت‌الاسلام فخرالدین خدابنده‌لو اظهار داشت: ترویج معارف دینی و قرآنی در جامعه از مهم‌ترین اهداف اداره کل اوقاف با اجرای برنامه‌های فرهنگی مختلف است.

وی با اشاره به اینکه سالانه برنامه‌های قرآنی و دینی بسیاری توسط اداره کل اوقاف اجرا می‌شود، تصریح کرد: ترویج مباحث قرآنی و آموزش مربیان و قاریان قرآنی برای اشاعه و ترویج فرهنگ دینی، اسلامی از عمده اقدامات اداره کل اوقاف است.



معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی توسط سازمان اوقاف و به تبع آن ادارات کل تابعه در سطح استان‌ها اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده زنجان یکی از استان‌های برتر در این زمینه است.



خدابنده‌لو با اشاره به برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان گفت: طبق روال همیشه این مسابقات ابتدا به صورت شهرستانی، در مرحله دوم به صورت استانی و در نهایت در بخش کشوری برگزار می‌شود.

