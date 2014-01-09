رقابت غول های والیبال نشسته ایران در سبزوار/ حساسیت بازی گسترش فولاد را به مشهد کشاند

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازی امروز تیم ثامن الحجج(ع) سبزوار در برابر تیم قدرتمند گسترش فولاد در واقع رو در رویی دو تیم بدون باخت و قهرمان و نائب قهرمان فصل گذشته است.

وی افزود: در هر دو تیم بیشترین بازیکن ملی پوش والیبال نشته کشور حضور دارند ضمن اینکه کادر فنی هر یک از تیم ها نیز جزو بزرگان والیبال نشسته کشور محسوب می شوند.

رضایی اظهار کرد: بازی امروز ما در برابر گسترش فولاد مهمترین مسابقه مان محسوب می شود و برد در این بازی برای هر یک از دو تیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رضایی تاکید کرد: هر کدام از دو تیم که بتوانند در پایان این مسابقه پیروز از میدان خارج شوند در واقع هفتاد درصد راه قهرمانی این فصل لیگ برتر والیبال نشسته کشور را رفته اند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت این مسابقه گفت: امتیاز این مسابقه به قدری مهم است که تیم گسترش فولاد تبریز از یک هفته قبل در مشهد اردو زده تا بتواند در نهایت آمادگی وارد این مسابقه شود.

مسابقه دوتیم ثامن الحجج(ع) سبزوار و گسترش فولاد تبریز دو تیم بالای جدولی لیگ برتر والیبال نشسته کشور عصر پنجشنبه در سالن سربداران سبزوار برگزار می شود.