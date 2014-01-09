  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ دی ۱۳۹۲، ۸:۴۱

موسی زاده:

1500 انجمن علمی در واحدهای علمی کاربردی کشور فعالیت می کنند

1500 انجمن علمی در واحدهای علمی کاربردی کشور فعالیت می کنند

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیرکل فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور گفت: هزار و 500 انجمن علمی در واحدهای علمی کاربردی به صورت کاملا تخصصی فعالیت می کنند.

به گزار ش خبرنگار مهر،  محمد حسین موسی زاده شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی  استان، افزود: مراکز کار آفرینی دانشگاههای علمی و کاربردی کشور نقش مهمی در ارائه آموزرش های لازم به متقاضیان و گروه های  هدف تحت پوشش خود دارد.

وی اظهار داشت: هزار مرکز کارآفرینی در دانشگاه های جامع علمی و کاربردی کشور فعال  و برنامه های متعددی ارایه می کند.

مدیرکل فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور، تاکید کرد: دروس ارائه شده در دانشگاه های علمی و کاربری به صورت کاربردی بوده و حرکت دانشجویان به سوی اشتغال ، کار آفرینی و کاهش معضلات ناشی از آن است.

موسی زاده تاکید کرد: تزریق خلاقیت و نوآوری  و هدایت دانشجویان به سمت کسب و کار مناسب از اهداف اساسی این واحد دانشگاهی است و این مهم در دروس ارائه شده لحاظ شده است.

وی ، با اشاره به اینکه  باید به مشاغل آینده توجه بیشتری کرد گفت: شناسایی و برنامه ریزی  و تعریف مشاغل جدید  امری مهم و ضروری است.

مدیر کل فناوری دانشگاه علمی کابردی کشور یادآورشد: 12 هزار شغل در دنیا تعریف شده و این درحالی است  که 70 درصد مشاغل کشور دولتی  بوده شغل های جدیدتری تعریف نشده است.

موسی زاده گفت: 700هزار دانشجو در هزار مرکز علمی و کاربردی کشور تحصیل می کنند.

کد مطلب 2210844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها