1500 انجمن علمی در واحدهای علمی کاربردی کشور فعالیت می کنند

به گزار ش خبرنگار مهر، محمد حسین موسی زاده شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی استان، افزود: مراکز کار آفرینی دانشگاههای علمی و کاربردی کشور نقش مهمی در ارائه آموزرش های لازم به متقاضیان و گروه های هدف تحت پوشش خود دارد.

وی اظهار داشت: هزار مرکز کارآفرینی در دانشگاه های جامع علمی و کاربردی کشور فعال و برنامه های متعددی ارایه می کند.



مدیرکل فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور، تاکید کرد: دروس ارائه شده در دانشگاه های علمی و کاربری به صورت کاربردی بوده و حرکت دانشجویان به سوی اشتغال ، کار آفرینی و کاهش معضلات ناشی از آن است.

موسی زاده تاکید کرد: تزریق خلاقیت و نوآوری و هدایت دانشجویان به سمت کسب و کار مناسب از اهداف اساسی این واحد دانشگاهی است و این مهم در دروس ارائه شده لحاظ شده است.



وی ، با اشاره به اینکه باید به مشاغل آینده توجه بیشتری کرد گفت: شناسایی و برنامه ریزی و تعریف مشاغل جدید امری مهم و ضروری است.

مدیر کل فناوری دانشگاه علمی کابردی کشور یادآورشد: 12 هزار شغل در دنیا تعریف شده و این درحالی است که 70 درصد مشاغل کشور دولتی بوده شغل های جدیدتری تعریف نشده است.

موسی زاده گفت: 700هزار دانشجو در هزار مرکز علمی و کاربردی کشور تحصیل می کنند.