تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم دیماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و نهم ژانویه سال 2014 میلادی.
- هفته بیست و دوم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز میشود:
* نفت تهران - ذوبآهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه دستگردی تهران
- تنها دیدار باقیمانده از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار میشود:
* شهرداری یاسوج - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
- مرحله دوم از تورنمنت بینالمللی فوتبال جوانان روسیه که به جام "والنتین گراناتخین" معروف است، امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
کسب عنوان سیزدهم تا شانزدهم:
* مولداوی - بلاروس
* آذربایجان - لتونی
کسب عنوان نهم تا دوازدهم:
* فنلاند - استونی
* جمهوی چک - اوکراین
- هفته سیزدهم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* مهرام تهران - هفت الماس قزوین (ساعت 15 سالن آزادی تهران)
* ماهان اصفهان - نیروی زمینی (ساعت 16 سالن مخابرات اصفهان)
* پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان (ساعت 16 سالن اندیشه بندرامام)
* شهرداری گرگان - استقلال قشم (ساعت 16 سالن امام گرگان)
* ذوب آهن اصفهان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 سالن ملت اصفهان)
* دانشگاه آزاد - صنایع پتروشیمی (ساعت 17 سالن آزادی تهران)
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