تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و نهم ژانویه سال 2014 میلادی.

- هفته بیست و دوم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:

* نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه دستگردی تهران

- تنها دیدار باقیمانده از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

* شهرداری یاسوج - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

- مرحله دوم از تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه که به جام "والنتین گراناتخین" معروف است، امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

کسب عنوان سیزدهم تا شانزدهم:

* مولداوی - بلاروس

* آذربایجان - لتونی

کسب عنوان نهم تا دوازدهم:

* فنلاند - استونی

* جمهوی چک - اوکراین

- هفته سیزدهم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* مهرام تهران - هفت الماس قزوین (ساعت 15 سالن آزادی تهران)

* ماهان اصفهان - نیروی زمینی (ساعت 16 سالن مخابرات اصفهان)

* پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان (ساعت 16 سالن اندیشه بندرامام)

* شهرداری گرگان - استقلال قشم (ساعت 16 سالن امام گرگان)

* ذوب آهن اصفهان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 سالن ملت اصفهان)

* دانشگاه آزاد - صنایع پتروشیمی (ساعت 17 سالن آزادی تهران)