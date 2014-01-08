  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ دی ۱۳۹۲، ۰:۰۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و دوم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است. 

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و نهم ژانویه سال 2014 میلادی.

- هفته بیست و دوم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:
* نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه دستگردی تهران

- تنها دیدار باقیمانده از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:
* شهرداری یاسوج - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

- مرحله دوم از تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه که به جام "والنتین گراناتخین" معروف است، امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
کسب عنوان سیزدهم تا شانزدهم:
* مولداوی - بلاروس 
* آذربایجان - لتونی

کسب عنوان نهم تا دوازدهم:
* فنلاند - استونی
* جمهوی چک - اوکراین

- هفته سیزدهم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* مهرام تهران - هفت الماس قزوین (ساعت 15 سالن آزادی تهران)
* ماهان اصفهان - نیروی زمینی (ساعت 16 سالن مخابرات اصفهان)
* پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان (ساعت 16 سالن اندیشه بندرامام)
* شهرداری گرگان - استقلال قشم (ساعت 16 سالن امام گرگان)
* ذوب آهن اصفهان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 سالن ملت اصفهان)
* دانشگاه آزاد - صنایع پتروشیمی (ساعت 17 سالن آزادی تهران)

کد مطلب 2210848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها