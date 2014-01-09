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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۷:۵۶

ناظم‌ الشریعه پس از پیروزی:

حفاری مقابل گیتی‌پسند تدافعی بازی نکرد/ هنوز کاری نکرده‌ایم

حفاری مقابل گیتی‌پسند تدافعی بازی نکرد/ هنوز کاری نکرده‌ایم

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال حفاری خوزستان گفت: تیم حفاری مقابل گیتی‌پسند تدافعی بازی نکرد و بازیکنان تیم ما به دنبال حفظ نتیجه در این دیدار برآمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظم‌الشریعه شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان با اشاره به شرایط این تیم و بازی با گیتی‌پسند اظهار داشت: تیم مقابل تیم خوبی بود و با این باخت چیزی از ارزش‌های تیم مقابل کم نمی‌شود زیرا بازیکنان گیتی‌پسند نیز تلاش کردند.

وی افزود: بازیکنان تیم ما خوب بازی کردند و ما در این بازی از موقعیت‌های خود استفاده کردیم و به گل رسیدیم؛ بازی با گیتی‌پسند بازی سنگینی بود زیرا این تیم قهرمان آسیاست اما تیم ما خوب کار می‌کند و شخصیت آن در حال شکل گرفتن است و خوشحالم که این بازی با پیروزی ما به پایان رسید.

سرمربی تیم فوتسال حفاری خوزستان بیان داشت: ما هنوز کاری نکرده‌ایم و این برد نیز مانند سایر پیروزی‌ها برای ما 3 امتیاز دارد اما نباید فراموش کرد که گیتی‌پسند در این بازی محمد کشاورز را نداشت و تیم آنها چند محروم و مصدوم داشت اما با این حال ما خوب بازی کردیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تدافعی بازی کردن گیتی‌پسند در این مسابقه گفت: چون بازی سخت بود، سعی کردیم که حفظ نتیجه کنیم و نتیجه را داشته باشیم.

ناظم‌الشریعه ادامه داد: ما در نیمه دوم سعی کردیم با تیم دوم گیتی‌پسند که جوان‌تر بود، بهتر بازی کرده و توانستیم گل بزنیم و بعد از آن حفظ نتیجه کنیم.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و حفاری خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه دو بر یک به سود حفاری به پایان رسید.

کد مطلب 2210856

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