به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظم‌الشریعه شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان با اشاره به شرایط این تیم و بازی با گیتی‌پسند اظهار داشت: تیم مقابل تیم خوبی بود و با این باخت چیزی از ارزش‌های تیم مقابل کم نمی‌شود زیرا بازیکنان گیتی‌پسند نیز تلاش کردند.

وی افزود: بازیکنان تیم ما خوب بازی کردند و ما در این بازی از موقعیت‌های خود استفاده کردیم و به گل رسیدیم؛ بازی با گیتی‌پسند بازی سنگینی بود زیرا این تیم قهرمان آسیاست اما تیم ما خوب کار می‌کند و شخصیت آن در حال شکل گرفتن است و خوشحالم که این بازی با پیروزی ما به پایان رسید.

سرمربی تیم فوتسال حفاری خوزستان بیان داشت: ما هنوز کاری نکرده‌ایم و این برد نیز مانند سایر پیروزی‌ها برای ما 3 امتیاز دارد اما نباید فراموش کرد که گیتی‌پسند در این بازی محمد کشاورز را نداشت و تیم آنها چند محروم و مصدوم داشت اما با این حال ما خوب بازی کردیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تدافعی بازی کردن گیتی‌پسند در این مسابقه گفت: چون بازی سخت بود، سعی کردیم که حفظ نتیجه کنیم و نتیجه را داشته باشیم.

ناظم‌الشریعه ادامه داد: ما در نیمه دوم سعی کردیم با تیم دوم گیتی‌پسند که جوان‌تر بود، بهتر بازی کرده و توانستیم گل بزنیم و بعد از آن حفظ نتیجه کنیم.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و حفاری خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه دو بر یک به سود حفاری به پایان رسید.