به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک شامگاه چهارشنبه پس از شکست تیمش مقابل حفاری خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازی بازی خوبی بود و ما بازی را خوب شروع کردیم اما در ادامه با بی‌دقتی بازیکنان، نتیجه را از دست دادیم.

وی بیان داشت: من در بین دو نیمه به بازیکنان تذکر داده بودم که بهتر بازی کرده و از موقعیت‌های تیم استفاده کنند و در کنار آن مراقب ضد حملات باشند اما متاسفانه بی‌دقتی بازیکنان در نیمه نخست بازی باعث شد که به گل نرسیم و در نیمه دوم باعث شکست تیم ما شد.

سرمربی تیم گیتی‌پسند اصفهان به مشکلات تیمش اشاره کرد و افزود: ما در این بازی خستگی بازی‌های گذشته را داشتیم و خوب تمرین نکردن یکی از دلایل باخت ما بود، ضمن اینکه در این مسابقه 5 بازیکن مصدوم و یک بازیکن محروم نیز داشتیم.

وی با اشاره به شرایط تیم حفاری در این بازی ادامه داد: تیم حریف، تیم خوبی بود اما ما آنگونه که باید روی نقاط ضعف حریف کار نکرده و نتوانستیم مقابل نقاط قوت خوب ظاهر شویم.

لک پیرامون بازی آینده تیمش مقابل تاسیسات دریایی تهران اضافه کرد: بازی با تاسیسات باید ببریم تا در کورس قهرمانی باقی بمانیم و اگرچه این بازی در تهران برگزار می‌شود اما ما باید سه امتیاز آن را ازآن خود کنیم.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و حفاری خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه دو بر یک به سود حفاری به پایان رسید.