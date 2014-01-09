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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۷:۵۹

رضا لک بعد از شکست گیتی‌پسند:

بی‌دقتی بازیکنان باعث شکست گیتی‌پسند شد/ به بازیکنان تذکر داده بودم

بی‌دقتی بازیکنان باعث شکست گیتی‌پسند شد/ به بازیکنان تذکر داده بودم

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: بی‌دقتی بازیکنان تیم باعث شکست ما در دیدار با حفاری خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک شامگاه چهارشنبه پس از شکست تیمش مقابل حفاری خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازی بازی خوبی بود و ما بازی را خوب شروع کردیم اما در ادامه با بی‌دقتی بازیکنان، نتیجه را از دست دادیم.

وی بیان داشت: من در بین دو نیمه به بازیکنان تذکر داده بودم که بهتر بازی کرده و از موقعیت‌های تیم استفاده کنند و در کنار آن مراقب ضد حملات باشند اما متاسفانه بی‌دقتی بازیکنان در نیمه نخست بازی باعث شد که به گل نرسیم و در نیمه دوم باعث شکست تیم ما شد.

سرمربی تیم گیتی‌پسند اصفهان به مشکلات تیمش اشاره کرد و افزود: ما در این بازی خستگی بازی‌های گذشته را داشتیم و خوب تمرین نکردن یکی از دلایل باخت ما بود، ضمن اینکه در این مسابقه 5 بازیکن مصدوم و یک بازیکن محروم نیز داشتیم.

وی با اشاره به شرایط تیم حفاری در این بازی ادامه داد: تیم حریف، تیم خوبی بود اما ما آنگونه که باید روی نقاط ضعف حریف کار نکرده و نتوانستیم مقابل نقاط قوت خوب ظاهر شویم.

لک پیرامون بازی آینده تیمش مقابل تاسیسات دریایی تهران اضافه کرد: بازی با تاسیسات باید ببریم تا در کورس قهرمانی باقی بمانیم و اگرچه این بازی در تهران برگزار می‌شود اما ما باید سه امتیاز آن را ازآن خود کنیم.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و حفاری خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه دو بر یک به سود حفاری به پایان رسید.

 

کد مطلب 2210859

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