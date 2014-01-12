قطب الدین صادقی درباره حضور خود در فیلم "انارهای نارس" ساخته مجیدرضا مصطفوی به خبرنگار مهر گفت: در این فیلم نقش یک وکیل را دارم که به نوعی مامور است و معذور و حکم قانونی دارد و از این جهت نقش جذابی برای من بود.

وی افزود: مصطفوی در گذشته همیشه پیگیر کلاس‌های من بود و او را می‌شناختم. وی کارگردان فهیمی است که کارش را بلد است و اخلاق حرفه‌ای دارد. این شناخت باعث شد که حضور در این اثر را بپذیرم. از طرف دیگر مضمون فیلم "انارهای نارس" برایم جذاب بود و شاید اگر فیلمنامه کار به این خوبی نبود این فیلم را نمی‌پذیرفتم. رنج طبقات پایین جامعه و احساس مسئولیت انسانی رویکرد کلی فیلم است که آن را متفاوت می‌کند.

این کارگردان که بیشتر فعالیتش در تئاتر متمرکز است در پایان تاکید کرد: "انارهای نارس" فضای تازه‌ای را در سینمای اجتماعی ایران نشان می‌دهد و برای یک کارگردان جوان که فیلم اول خود را ساخته، تجربه موفقی است. امیدوارم در جشنواره فجر هم بتواند با مخاطب خود ارتباط خوبی برقرار کند.

"انارهای نارس" اولین فیلم بلند سینمایی مجیدرضا مصطفوی است که در بخش نگاه نو و سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور دارد.

آنا نعمتی، پژمان بازغی، مهران رجبی، قطب الدین صادقی، رابعه مدنی، شبنم معززی، مجید مشیری، شیوا خسرو مهر، محمد عباسی‌نژاد، بهاره مشیری و حامد طلانی از بازیگران فیلم "انارهای نارس" هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آدمی که منتظر است هیچ نشانی ندارد... هیچ نشانه خاصی... فقط با هر صدایی بر می‌گردد...

این فیلم هم اکنون در مراحل پایانی فنی قرار دارد و اولین نمایش آن در جشنواره فجر امسال است.