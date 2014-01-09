مشهد فارغ از قانون مناسب سازی قد می کشد/ قصه کلان شهری که با مشکلاتش بزرگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشهد کلانشهری است که گوی سبقت را در عمران و آبادانی از خیلی از شهر های کشور گرفته است، به طوری که هر روز شاهد رشد قارچ گونه برج ها، آپارتمان ها، هتل ها و حتی ادارات و مراکز تجاری و فرهنگی ای هستیم که هر کدام در نوع معماری و نما منحصر به فرد به شمار می روند.

اما قد کشیدن هر روزه مشهد مشکلاتی بر سر راه معلولان قرار می دهد که به دلیل عدم اجرای صحیح قانون مناسب سازی است و قصه تکراری سختی های رفت و آمد معلولان هر شب و روز در این کلان شهر مذهبی تکرار می شود بی آنکه دلی بلرزد و فکری چاره کند.

شهری پر از مشکلات شهر سازی

این شهر در ظاهر هیچ مشکلی ندارد اما اگر به چشم یک سالمند، معلول و حتی یک خانم با کالسکه بچه به این کلانشهر مذهبی نگاهی بیاندازیم کوهی از موانع و مشکلات شهرسازی را می بینیم که همانند سدی مانع حضور و مشارکت اجتماعی برخی از کم توانان جامعه شده است.

چنین محیطی با دارا بودن موانع و مشکلات بسیار مانع ظهور و بروز یک فرد معلول حتی با داشتن استعداد زیاد در جامعه می شود و این عدم ظهور و بروز باعث مشکلاتی از جمله عدم تحصیل، عدم اشتغال، عدم ازدواج و در نتیجه افسردگی و دوری از جامعه برای کم توانان می شود.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: مناسب سازی محیط زندگی یعنی همان برابر سازی فرصت ها و این لطفی در حق افراد کم توان و معلول جامعه نیست بلکه یک قانون است که باید اجرا شود.

حمید رضا پور یوسف ابراز می کند: مناسب نبودن محیط، خیابان ها و ساختمان ها برای حضور، افراد معلول و کم توان را از حضور در جامعه محروم کرده و مانع شکوفا شدن توانمندی های آنها می شود.

معلولیت اجتماعی و انزوا در خانه

وی عنوان می کند: معلولیت جسمی قرار نیست به معلولیت اجتماعی و انزوای معلول در خانه منجر شود.

پور یوسف می افزاید: این امر تبعات زیادی برای افراد کم توان و معلول و خانواده آنها داشته و در ابعاد گوناگون مانند اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اثرات خود را گذاشته و سبب از دست دادن فرصت ها برای افرادی می شود که شاید استعداد خوبی هم داشته باشند.

وی ادامه می دهد: اشتغال از مهمترین مشکلات معلولان است که با نامناسب بودن محیط پیرامون و عدم حضور و جابه جایی درست آنها را دچار مشکل می کند.

پور یوسف می گوید: وقتی فرد نتواند از تحصیلات و اشتغال برخوردار شود به تبع آن مشکلات فراوان دیگری هم به سراغ او می آید و دچار افسردگی، اختلال روحی و خود کم بینی هم می شود.

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع هم به خبرنگار مهر می گوید: مناسب نبودن محیط زندگی روی همه فعالیت های یک فرد کم توان و معلول تاثیر می گذارد و سبب می شود که فرد نتواند تحصیل کرده و یا به کاری مشغول شود چرا که فقط نتوانسته وارد ساختمان دانشگاه و یا مدرسه شود.

سجاد موسوی ابراز می کند: این امر سبب می شود در بقیه مراحل زندگی هم فرد جرات حضور نداشته و در نتیجه دچار فشار روحی و روانی شود.

کاهش امید به زندگی در افراد کم توان جامعه

وی عنوان می کند: همین نامناسب بودن محیط ، باعث کاهش امید به زندگی و چند برابری افسردگی در معلولان نسبت به دیگر اقشار جامعه می شود.

موسوی با اشاره به نامناسب بودن محیط زندگی برای کم توانان چه در منزل و چه در بیرون از منزل اظهار می کند: شهر در حال بزرگ شدن است و شهرسازی در حال رونق، ولی همچنان با همان مشکلات قبلی به جلو حرکت می کند.

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع ادامه می دهد: کیفیت شهرسازی از نظر استفاده برای همه افراد در حد پایینی قرار دارد و اگر بخواهیم در شهرمان عدالت اجتماعی برقرار شود باید به گونه ای آن ا اصلاح کنیم که برای مشارکت همه افراد از جمله کم توانان در فعالیت های اجتماعی مناسب باشد.

وی ابراز می کند: یک پیاده روی مناسب در مشهد وجود ندارد که یک فرد معلول بتواند بدون مشکل از آن عبور کند و خیلی از ساختمان های اداری حتی فاقد رمپ های استاندارد برای افراد کم توان هستند.

عدم بستر های لازم برای بروز توانایی های کم توانان جامعه

موسوی می گوید: اگر محیط خانه را هم برای معلول مناسب کنیم باز در خارج از منزل عاجز می شود چرا که بستر های لازم برای بروز توانایی هایش وجود ندارد.

وی عنوان می کند: در برخی از کشور های توسعه یافته 90 درصد معلولان شاغلند ولی در کشور ما 90 درصد بیکارند چرا این چنین است ، اگر آنها توانسته اند محیط زندگی و کار را برای افراد مناسب و قابل دسترسی کنند پس ما هم می توانیم.

یک کارشناس شهرسازی هم در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: همانطور که افراد سالم آزادانه و مستقل می توانند از خدمات شهری استفاده کنند معلولان نیز باید بتوانند بدون هیچ مانع فیزیکی و اجتماعی آزادانه و با بر خورداری از حداکثر استتقلال فردی در جامعه حضور یابند.

حمید حسینی عنوان می کند: این امر سبب بالا بردن کیفیت زندگی و رفاه بیشتر، برآوردن نیاز های روز مره، سهولت در انجام کار و ارتقای روحیه اجتماعی و استقلال فردی در کم توانان و معلولان می شود.

وی ابراز می کند: شرایط فیزیکی و کالبدی محیط شهری باید متناسب با توانمندی ها و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان طراحی شود لذا باید خصوصیات جسمانی افراد مد نظر قرار گیرد.

وجود موانع بسیار در خیابان های شهر

حسینی با بیان مشکلات فراوان در کالبد شهر مشهد اظهار می کند: موانع موجود در خیابان ها، اجازه هیچ گونه دسترسی و بهره مندی از فضا را به معلولان نمی دهد و آزادی حرکت آنها در خیابان ها به حداقل ممکن کاهش می یابد.

وی تصریح می کند: وجود اختلاف سطح و یا جوی در انتهای گذرهای هم سطح ، وجود تیر های عمودی و نرده و پارک های غیر مجاز وسایل نقلیه از جمله موانع عبوری برای معلولان در خیابان های سطح شهر است.

حسینی ابراز می کند: جدول، رامپ یا سطح شیب دار نامناسب و خرابی مصالح کفسازی هم در خیابان های شهر معلولان جسمی حرکتی به ویژه افراد با صندلی چرخدار را با مشکل رو به رو می کند.

وی یکی دیگر از مواردی که مناسب با استفاده معلولان و کم توانان در جامعه در نظر گرفته نشده را مبلمان شهری عنوان کرده و می گوید: تلفن های عمومی، خود پرداز های بانکی و حتی آبخوری ها باید مناسب با استفاده همه افراد از جمله معلولان باشد.

این کارشناس شهرسازی ابراز می کند: عدم وجود رامپ مناسب در ورودی ساختمان های اداری از جمله مهمتر از همه در ورودی اکثر بانک ها در مشهد معلولان را برای استفاده از خدمات بانک دچار مشکل می کند.

وی تاکید می کند: در این کلانشهر بزرگ که سالانه تعداد زیادی مسافر و زائر را پذیرش می کند امکانات مناسبی برای استفاده معلولان و کم توانانو وجود ندارد.

حسینی می گوید: وسایل نقلیه عمومی هم برای استفاده معلولان مناسب نیست و حتی یک اتوبوس مناسب سازی شده هم وجود ندارد.

در شهری که سالانه پذیرای میلیون ها زائر و مسافر از تمام دنیا است و وجود معلولان و کم توانان ، افراد سالمند، زنان باردارو حتی خانم های با کالسکه بچه هنوز مسئولان در مناسب سازی شهر تعلل می کنند، امری که اگر همه دستگاه ها و نهاد ها در راه انجام آن بسیج شوند نه تنها چهره شهر زا زیبا تر می کند بلکه حضور معلولان و کم توانان هم در جامعه دیده می شود و آنها هم از عواقب عدم بروز و ظهور در جامعه مصون می مانند.

------------------------

گزارش : ملیحه زرین پور