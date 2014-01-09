حادثه خیز بودن محور ایلام به مهران/حوادثی که مسئولان را بیدار نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام که با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می کند دارای محرومیتهای فراوانی در بخشهای مختلف است که یکی از بخشها راه های ارتباطی است.

راه به عنوان یک عنصر مهم در توسعه هر منطقه نقش اساسی در زیرساختهای اصلی استان ایلام دارد ولی متاسفانه استان در این بخش بسیار ضعیف است که در سالهای اخیر هر چند اقدامات فراوانی در بحث جاده سازی در استان انجام گرفته ولی این استان همچنان از نبود جاده استاندارد رنج می برد.

مسئله راه ارتباطی از دو منظر در استان ایلام حائز اهمیت است اول اینکه نبود جاده ارتباطی مناسب به عنوان یک زیرساخت مناسب در فرار سرمایه گذاری در استان موثر است و دوم اینکه جاده های غیر استاندارد باعث حادثه خیز شدن مسیرهای ارتباطی و در نتیجه افزایش تصادفات می شود.

جاده های غیر استاندارد در استان ایلام به دلیل وجود مرز بین المللی مهران باعث مشکلاتی برای زئران نیز شده است که متاسفانه این استان به رغم تردد روز پنج هزار زائر از استان در حوزه راهسازی مورد توجه قرار نگرفته است.

یکی از مسیرهایی که در طی چند ماه گذشته شاهد حوادث ناگواری در آن بوده ایم مسیر ایلام به سمت شهرستان مهران بوده است که دارای نقاط حادثه خیز فراوانی است و متاسفانه مسئولان طی چند سال گذشته کمتر به این مسئله توجه کرده اند.

طی همین چند ماه گذشته دهها نفر در این مسیر جان خود را دست دادند و این مسئله باید مسئولان کشوری و استانی را خواب بیدار کند و اقدامی جدی برای حل این مشکل انجام دهند.

با توجه به عبور و مرور فراوان در مسیر ایلام به مهران چهاربانده کردن این مسیر از آرزوها و مطالبات دیرینه مردم استان و زائران عتبات عالیات است.

قول مساعد معاون وزیر برای حذف نقاط حادثه خیز ایلام - مهران



احمد شوهانی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: 400 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه راه ارتباطی ایلام به مهران اختصاص یافته است.



شوهانی افزود: معاون وزیر راه قول مساعد داده است این میزان اعتبار را به استان ایلام اختصاص دهد.



وی ادامه داد: با رایزنی هایی که انجام شد معاون وزیرراه هم قول هایی در خصوص حذف نقاط حادثه خیز جاده ایلام به شهرستان مهران داده است.



این مسئول اظهار داشت: اگر این اعتبار تخصیص یابد و مسیر حمیل - ایلام – صالح آباد و صالح آباد – مهران – دهلران پروژه های ملی هستند که اعتبار دارند نقاط حادثه خیز آنها حذف خواهد شد.



وی اضافه کرد : هدف ما این است که مسیر ایلام تا مهران در آینده چهار بانده شود ولی فعلا کاری انجام خواهیم داد حذف نقاط حادثه خیز است اعتباری منظورمی شود که پیچ های خطرناک و جاده های خطرناک حذف شوند.



تردد سالانه دو ملیون زائر در مرز مهران



با توجه به تردد سالانه دو میلیون زائر ارز مرز مهران به عتبات عالیات کشور عراق این نکته بسیار مهم و ضروری است که اقدامات پیشگیری از حوادث ناگوار بسیار مهم و حیاتی است.



متاسفانه در استان ایلام نقاط حادثه خیز در مسیرهای ارتباطی زیاد است و جاده به عنوان یک عامل مهم و تاثر گذار در حوادث رانندگی در استان به شمار می رود.



آنچه هم اکنون در استان ایلام در بحث راهسازی وجود دارد این است که هزینه راهسازی با توجه به توپوگرافی منطقه بالا است و دولت باید اعتبار بیشتری در بحث راهسازی به این استان اختصاص دهد.



هم اکنون در اعتبارات استان ایلام بیش از 35 درصد در بخش راه هزینه می شود ولی با این تفاسیر بازهم استان در این بخش با مشکلات بزرگی مواجه است.



امیدواریم در سالهای آینده مشکلات راه های ارتباطی استان ایلام از جمله مسیر ایلام به سمت مهران به عنوان محور ارتباطی مهمی اصلاح شود.













