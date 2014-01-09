وزير راه و شهرسازي وارد استان قزوين شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سفری یک روزه با قطار راه آهن میانه وارد استان شد و مورد استقبال مرتضی روزبه استاندار قزوین، نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، معاونین عمرانی و مدیران اجرایی استان قرار گرفت.

عباس آخوندي در سفر يک روزه به استان قزوين علاوه بر بازديد از پروژه هاي راه سازي در جريان ساخت مراحل احداث بيمارستان 96 تختخوابی تاكستان نيز قرار خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از بافت فرسوده و بافت شهری قزوین، آزاد راه قزوین، رشت، سه راهی رحیم آباد به بوئین زهرا، محورهای تاکستان، راه آهن قزوین به رشت و راهدارخانه کوهین بازدید خواهد کرد.

وي همچنين در اين سفر ديدارهايي را با اعضاي هيئت هاي علمي دانشگاه هاي استان و فعالان حوزه حمل و نقل و ساختمان از دیگر برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین است.

در این سفر پورسید آقایی مدیرعامل شرکت راه آهن، کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نورزاد معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل،حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نوریان قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی وزیر راه و شهرسازی را همراهی می کنند.