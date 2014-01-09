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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

مربی پیشین پرسپولیس سرمربی پاس همدان شد

مربی پیشین پرسپولیس سرمربی پاس همدان شد

محسن عاشوری مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پاس همدان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قطع همکاری باشگاه پاس همدان با مجتبی خورشیدی سرمربی سابق تیم و به دنبال رایزنی برای هدایت فنی تیم با تعدادی از مربیان فوتبال کشور، سرانجام از بین گزینه‌های مورد نظر محسن عاشوری رسما برای هدایت سبزپوشان پاس همدان تا انتهای فصل جاری لیگ یک فوتبال کشور انتخاب شد.

عاشوری سالها به عنوان دستیار اول در کنار اصغر مدیرروستا (در تیم‌های پاس و پیکان)، حمید استیلی، مصطفی دنیزلی و مانوئل خوزه (در تیم پرسپولیس) فعالیت داشته و در مقاطعی به عنوان سرمربی در تیم‌های پاس، پیکان و پرسپولیس کار کرده است.

عاشوری امروز پنجشنبه به همدان می‌رود و فردا تمرینات تیم را در دست می‌گیرد. عاشوری روز یکشنبه هم تیم پاس را در بازی مقابل آلومینیوم هرمزگان در هفته پانزدهم لیگ برتر همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 2210894

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