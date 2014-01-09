مسئولان با نمایش سیاه بازی غریبه اند/ سیاه بازی خندیدن با تفکر است

به گزارش خبرنگار مهر، نمايش سياه بازي يكي از انواع نمايش هاي شادي آور است كه در آن از زبان سياه كه شخصيتي خاص تلقي مي شود، با رويكردي انتقادي و طنزآميز به موضوعات اجتماعي، سياسي، عاطفي و حتي تاريخي پرداخته مي شود.

نقش سياه بر پايه موسيقي، كلام، حركت و ضرباهنگ بدني، بر نظم هارموني استوار و از اهميت ويژه اي برخوردار است و حضور ذهن بازيگر نقش سياه، همواره تاثير قابل توجهي در موفقيت گروه نمايشي در بين مردم دارد.

دسته‌بندي گروه‌هاي نمايش روحوضي ابتدا در دوران ناصرالدين‌شاه صورت گرفت و در سالها بعد بويژه از دهه‌ 40 و 50، نمايش روحوضي رو به افول نهاد و در نهايت از صحنه‌ هنر رخت بربست.

اما در استان همدان نیز معدود کسانی بوده اند که در این راه قدم برداشته ولی به دلایل متعدد یا در این راه موفق نبوده و یا عطایش را به لقایش بخشیده اند با اینحال شاید بتوان گفت تنها بازمانده و فعال کنونی سیاه بازی همدان کسی نیست جز مصطفی بیگی هنرمند جوانی که علیرغم تمام مشکلات با انگیزه ای مثال زدنی همچنان برای احیای این هنر پرمخاطب در استان همدان در تلاش است.

بیگی در مورد چگونگی ورود خود به عرصه تئاتر می گوید: در دوران کودکی و بیشتر در مجالس خانوادگی تقلید بازیگران تلویزیون و شخصیت هایی چون سلطان و شعبان و یا برنامه های کودک را انجام میدادم که مورد استقبال آنها نیز قرار می گرفت که این امر خود انگیزه ای شد تا بعد ها در دوران مدرسه بخصوص کلاس پنجم ابتدایی نمایشنامه ای با عنوان همسایه ای برای معلم نوشته و اجرا کردم که در جشنواره مدارس نیز رتبه آورد.

از دوران ابتدایی به تئاتر شده بودم

وی ادامه داد: از همین زمان بود که علاقمند به تئاتر شده و در کانون تربیت آن دوران زیر نظر احمد لباسی و احمد بگلریان به تمرین و یادگیری فنون ابتدائی تئاتر پرداختم و در سال 73 بطور جدی و با حمید احمدی کارشناس تئاتر وقت اداره ارشاد همدان کار می کردیم تا اینکه از سال 1380 در محضر استاد بهرام دوست قرین به نمایش های کودک پرداخته و در جشنواره های متعددی نیز شرکت می کردیم بطوریکه حدود 6 ماه نمایش " روز قشنگ سارا" در کانون پرورش فکری کودکان تهران اجرا داشت.

سرپرست گروه نمایشی لبخند هدف خود را از تشکیل این گروه، کارهای تخت حوضی و سیاه بازی دانسته و می گوید: در ابتدا بیشتر اجراهای ما خیابانی بود ولی مشکلات زیادی نیز داشتیم بخصوص نبود استاد راهنما، عدم همکاری مسئولان وقت، کمیاب بودن نویسنده و متن مناسب بنابراین سعی کردم بر اساس نمایش هائی که از استاد سعدی افشار می دیدم و یا فیلم های آموزشی مرتبط ، تکنیک و روش های سیاه بازی بیاموزم البته در همین حوزه چند نمایشنامه نیز تنظیم کردم که مورد تائید مسئولین وقت اداره فرهنگ و ارشاد قرار نگرفت.

وی که هیچ گاه بازی در نمایش های کودک و نوجوان را ترک نکرده و همیشه یک پای ثابت نمایش های موفق استان در سالهای اخیر ( آی کچلای استاد ، روز قشنگ سارا و... ) بوده است، گفت: نمایش خواستگاری گروه لبخند در زمینه سیاه بازی جشنواره تئاتر ییلاقی زنجان رتبه اول کسب کرد و در آنجا بود که با استاد فتحعلی بیگی پژوهشگر و مدرس نمایشهای آئینی و سنتی آشنا شدم و توسط ایشان مطالب فراوانی از سیاه بازی آموخته و از آن زمان افتخار شاگردی ایشان را دارم.

بازیگر نقش سبزعلی ( که بیشتر در مراسم شادی و جشن های همدان اجرا می شود ) با بیان اینکه مشکل اصلی سیاه بازی استان همدان عدم اطلاع و شناخت کافی مسئولین است، افزود : چند نمایش سیاه بازی از جمله نمایش " جواب بدی زنت می شم" را به روی صحنه بردیم که با بی مهری و عدم حمایت مسئولان رویرو شد اما بعد از اجرای نمایش " عروسی نه نه غلامحسین " استاد کیانوش بهروز پور در سال 88 کم کم اعتماد ها در این زمینه جلب شد بطوریکه از تا کنون در 5 دوره گذشته جشن اردیبهشت تئاتر همدان اجرای نمایش های سیاه بازی را نیز داشته ایم .

سیاه بازی با کارهای کمدی متفاوت بوده و شیرینی ، هوش و ذکاوت خاصی را می طلبد

این هنرمند خوش ذوق با بیان اینکه سیاه بازی با کارهای کمدی متفاوت بوده و شیرینی ، هوش و ذکاوت خاصی را می طلبد، افزود: در این هنر هدف فقط خندان نیست بلکه خندیدن با تفکر است بنابراین اول باید شخصیت سیاه شناخته شود زیرا سیاه آگاهی مردم است و نماینده مردم زجر کشیده و درد دیده که رسالت آن نمایش مشکلات و ضعف ها در غالب طنز با بیانی شیرین ، نرم و عمیق است پس باید موشکافانه به همه چیز دقت کافی داشته باشد البته این کار ممکن است گاهی عواقب ناخوشایندی نیز به همراه داشته باشد.

بیگی با ابراز تاسف از درگذشت سعدی افشار اظهارداشت: ایشان آخرین بازمانده سیاه بازی نبود بلکه آخرین معرف آن بود و راهش ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روش و سبک هنری من متعلق به ایشان است ولی سعی نموده ام بیشتر به لحاظ بیانی و تکنیک های حرکتی حتی از قبل از سیاه بازان قبل از افشار نیز استفاده کنم، گفت: سبکی که علیرغم حفظ سیاه بازی سنتی به لحاظ موضوعی مدرن و به روز است .

وی بیشتر مشکلات موجود در سیاه بازی امروزی را عدم درک و اطلاع کافی مسئولین در این هنر دانسته و افزود : سیاه بازی مثل میوه ای نایاب است که در کشور تعداد کمی از آن روییده می شود بنابراین اگر محافظت نشود از بین خواهد رفت از اینرو باید هنرمندان این رشته مورد حمایت واقعی قرار گرفته و باتوجه به اینکه سیاه بازی متن نمی خواهد و بیشتر طرح است باید دست اندرکاران مربوطه کار هنرمند را بیشتر قبول داشته باشند و به وی اعتماد کنند.

با این تفاسیر شايد بتوان گفت پس از تعزيه كه پرمخاطب ترين هنر نمايش ايراني است به گونه اي از نمايش شاد و كمدي مي رسيم كه به تخته حوضي يا سياه بازي معروف و زماني پررونق ترين اجراهاي شاد را به خود اختصاص و مخاطبان عامه را مورد توجه قرار مي داده است.

لذا به نظر میرسد باتوجه به نسل رو به انقراض این هنر كه شايد مهمترين آنها كهولت سن هنرمندان، تغيير سبك زندگي مردم، كوچك‌ تر شدن خانه ‌ها و رواج آپارتمان ‌نشيني باشد كه اين آخري شرايط فيزيكي اجراي اين‌ گونه نمايش ‌ها را نيز به ‌كلي از ميان برد، مسئولان مربوطه باید هرچه زودتر اندیشه ای اساسی داشته و از نابودی کامل آن ممانعت بعمل آورند.