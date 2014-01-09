عباس دوست قرین در گفتگو با مهر با بیان اینکه بطور کلی در چند سال اخیر متاسفانه خروجی چندان قابل ملاحظه ای در حوزه تئاتر نداشته ایم، اظهار داشت: در سال های اخیر علیرغم همه حمایت ها و پشتیبانی های مناسبی که توسط مسئولان ذیربط بخصوص مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در زمینه تئاتر افتاده، گروه های نمایش همدانی در بسیاری از جشنواره های مطرح ملی و بین المللی حضور و رتبه ای در خور شان نداشته اند.

وی با بیان اینکه گروههای تئاتر همدان در حد جشنواره های استانی و برنامه های خاص و کم اهمیتی که خیلی هم ملی و رسمی محسوب نمی شوند حضور داشته اند، گفت: بیشتر این جشنواره ها جنبه موضوعی و مناسبتی داشته و از طرف ارگان ها و نهاد های مختلف برنامه ریزی و اجرا می شود که البته این موفقیت ها نیز توسط گروه های شهرستانی از جمله هنرمندان ملایر و بصورت کاملاَ خود جوش صورت گرفته است.

دوست قرین با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد که در این سال ها از نظر سخت افزاری همه امکانات و حمایت های لازم در حوزه فرهنگ و هنر از طرف متولیان آن صورت پذیرفته است، گفت: مسئله اصلی خود هنرمندان و برنامه ریزانی هستند که از دل آنها بیرون می آیند بطوریکه در بحث بازیگری و نویسندگی نیز در این مدت بجز یکی دو نفر که کار و زحمات زیادی را در این حوزه کشیده اند خروجی چندان موفقی نداشته ایم در صورتی که باید بیش از 10 بازیگر خوب، درجه اول، جدید و پرانرژی تربیت می کردیم.

باید در برنامه ریزی و کارشناسی دقت نظر بیشتری اعمال شود

وی یکی از مشکلات اصلی در حوزه تئاتر را جزیره ای و سلیقه ای رفتار نمودن دست اندرکاران عنوان نمود و گفت: برخی مراکز مثل انجمن نمایش، کارشناسی تئاتر و همچنین بعضی ادارات و نهاد های مستقل در حد کوچک مثل حوزه هنری یا شهرداری در زمینه تئاتر فعالیت دارند با این حال وزنه اصلی و سنگینی مسئولیت آن سمت ارشاد است که تمام تلاش و حمایت های خود را در این زمینه داشته ولی بنظر می رسد باید در بحث های برنامه ریزی و کارشناسی دقت نظر بیشتری اعمال شود .

دوست قرین که بیش از 40 نمایشنامه وی در همدان و کشور بروی صحنه رفته است با بیان اینکه برگزاری جشنواره فی النفسه بسیار خوب بوده و در تمام دنیا نیز اجرا می شود، افزود: بحث اصلی در این زمینه تعاریف آن است زیرا جشنواره به هیچ عنوان مکان رقابت نیست و این اشتباهی است که همه ما در این زمینه داریم.

وی با اشاره به اینکه در فضای هنری مهم و سطح بالایی چون جشنواره اصلا کار ضعیف نباید ورود پیدا کند که بخواهد در غالب مقیاس یا محک خوردن قرار گیرد و موجبات دلزدگی جامعه از تئاتر را فراهم کند، گفت: این در واقع وظیفه اصلی متولیان در ارزیابی تئاتر است.

کارگردان و نویسنده برنامه تلویزیونی (کودک) قطار شادی سیمای مرکز همدان اظهار داشت: متاسفانه چون همدان میزبان است انواع و اقسام کارها با عناوین مختلف برای پر نمودن آمار و ارقام وارد جشنواره تئاتر کودک شده که این اصلا درست نیست از اینرو بجای آنها می توانیم ما حتی یک نمایش قوی و واقعا با استاندارد های جهانی داشته باشیم که همین یک مورد قطعا تئاتر کودک همدان را زنده و قوی نگه خواهد داشت تا اینکه 10 کار ضعیف داشته باشیم و این زمانی است که مرگ تئاتر فرا رسیده است.

وی که در بیشتر جشنواره های ملی و بین المللی موفق به دریافت جوایز نیز شده است، ادامه داد: از طرفی جوایز تئاتر در جشنواره به تنهائی هیچ ارزشی ندارد و در صورتی ارزشمند است که تمام لیست داوران پر باشد و برندگان قسمت های مختلف از اول تا اخر معرفی شده باشند اینکه در چند سال اخیر می بینیم مکان رتبه اول خالیست یا بقول معرف اول نداریم بسیار ناخوشایند است.

این پیشکسوت تئاتر همدان تاکید کرد: از آنجا که تئاتر به اندازه کافی برای خودش مخاطب دارد اگر درست هدایت شود نیاز به حمایت مالی نداشته و می تواند تمام هزینه های خود را تامین و هنرمند و مخاطب نیز رضایت داشته باشند .

وی افزود: اگر همه چیز سر جای خودش باشد نباید به کارهای ضعیف میدان داده شود که ذائقه مخاطب را تلخ کرده و آنها را از سالن های نمایش فراری دهد.

وی گفت: همچنین اگر حرفه ای رفتار کنیم و در کارها جذابیت لازم را داشته باشیم نیازی به حمایت های مالی دستگاه ها نیست بنابراین زمانیکه ما مخاطب واقعی نداریم تقاضای حمایت گروه ها را داریم که این عمل در واقع خیانت به تئاتر است.

در تعریف انجمن بیشتر مرکزیت آن مورد نظر است

این هنرمند 42 ساله همدانی با انتقاد از روند فعالیت انجمن نمایش افزود: در عمل شکل انجمن نداریم زیرا که یک نیرو ، میز ، رئیس و یکسری مکاتبات اداری را در این انجمن می بینیم در حالیکه در تعریف انجمن بیشتر مرکزیت آن مورد نظر است و باید اهالی فن دور هم جمع شده و با سازماندهی و برنامه ریزی مناسب به آسیب شناسی دقیق تئاتر پرداخته شود.

وی گفت: بایدشرایطی را مهیا کرد که افراد تازه وارد بتوانند از تجربیات پیشکسوتان و سابقه داران این رشته استفاده کرده و کار یاد بگیرند بنابراین در حال حاضر این انجمن تعریف و شکل اساسی انجمن را نداشته و مدیریت و کارشناسی تئاتر آن ضعیف است.

این نویسنده مطرح تئاتر همدان در مورد بهره مندی از تجربیات و دانش پیشکسوتان تئاتر اظهار داشت: در جشنواره ای که در همدان برگزاری می شود خیلی از بزرگان تئاتر این شهر که در سطح ملی نیز مطرح بوده و سال های سال در این حوزه زحمت کشیده اند یا خانه نشین هستند و یا رغبتی برای همکاری ندارند.

وی گفت: همچنین برخی نیز ورود پیدا می کنند که با مشاهده شرایط و اینکه کارشان درست پیش نمی رود آنرا با دلخوری به پایان می رسانند، بنابراین مسئولین باید این قضیه را پیگیری و ترغیب کرده و با دعوت از آنها شرایط را برای فعالیت ایشان فراهم کنند تا همدان بتواند همچون سالهای دور حرف برای گفتن داشته باشد.

برخی پیشکسوتان تئاتر همدان را نسل جدید نمی شناسند

وی ادامه داد: افراد و پیشکسوتان بزرگی چون نصرالله عبادی را نسل جدید اکثراَ نمی شناسند زیرا که نه ارتباطی هست و نه اطلاع رسانی صحیح به جوانان صورت می گیرد در حالی که ایشان تاریخ زنده تئاتر همدان بوده و بقول دوستان، این بنده خدا چنان خانه نشین شده اند که مگر فقط در خیابان یا حین خرید رویت شوند والا در تئاتر و سالن های نمایش که اثری ایشان پیدا نیست.

وی تاکید کرد: عباس شیخ بابائی و یا استاد صادق عاشور پور انقدر شرایط را برایشان سخت کردند که مجبور به کوچ از زادگاهشان شدند درحالیکه اینها سرمایه هایی هستند که همیشه برای سربلندی شهر خویش کار کرده اند و با اینکه می دانم بسیاری از آنها علیرغم سکونت در تهران و شهرستان های دیگر مایلند که به تئاتر استان خود کمک کرده و تجربیات خود برای جوانان بکار گیرند اما می بینیم افرادی در حال حاضر برای تئاتر همدان تصمیم می گیرند که از کار کردن و ارتباط با بزرگان تئاتر آن دوری کرده و پیوسته یکسری افراد کوچک را دور و اطراف خویش جمع می کنند.

دوست قرین تاکید کرد: همه فعالان تئاتر انسانهای خوبی هستند زیرا حداقل این است که به تئاتر علاقمند هستند و بنده کسی که دغدغه اش تئاتر بوده و علاقمند به آن باشد را قلبا دوست داشته و برایش احترام قائل هستم اما مسئله این است که با این روند چرخ تئاتر نمی چرخد.

هنرمند بودن با هنردوست بودن متفاوت است

دوست قرین با بیان اینکه هنرمند بودن با هنردوست بودن متفاوت است، گفت : در حال حاضر افراد زیادی در این حوزه وارد شده اند که از جنس آن نیستند و برخی از آنها دنبال یارگیری در بین اهالی این هنر هستند در حالیکه واقعا انسان های خوبی هستند.

وی گفت: با اینحال نباید فراموش کرد که در کشور ما بخصوص در حوزه تئاتر آزادی واقعی وجود دارد و هنرمندان آن بدون ترس و با امنیت کامل آثار نمایشی خویش را بروی صحنه می برند اما متاسفانه بستر مناسب برای نظارت صحیح ، نقد درست و بررسی کارشناسی و اصولی آسیب های آن از طرف خود اهالی تئاتر وجود ندارد.