به گزارش خبرنگار مهر، تعزيه يا شبيه خواني نوعي نمايش مذهبي و سنتي ايرانی است که شیعیان عمدتاً درباره شهادت امام حسين و مصائب اهل بيت(ع) برگزار می کنند جایگاه خوبی در بین مردم ایران دارد.

با توجه به اینکه مردم استان گلستان به مراسمات مذهبی و به خصوص تعزیه علاقه بسیار زیادی دارند اما این هنر در استان به خوبی اجرا نمی شود و اگر هم اجرا می شود در برخی از مکان ها به دلیل عدم شناخت برگزار کنندگان آن ممکن است واقعیت ها به درستی بیان نشود.

در حالی که مسئولان استان اصرار دارند که خرافه ها نباید افزایش پیدا کند و جلوی آنها باید گرفته شود باید تلاش شود تا از این هنر هم به درستی حمایت شود و افراد تحت نظر استادان و افراد خاص آموزش ببینند تا بتوانند تعزیه را با مفاهیم اصلی آن به مردم القا کنند.

در پی انتشار گزارش خبرگزاری مهر با عنوان "بی مهری اداره ارشاد به هنر تعزیه/ عشق به امام حسین(ع) رمز ماندگاری تعزیه در گلستان"، پس از سال ها دو شب تعزیه در روز های 29 و 30 آذر ماه در تالار فخر الدین اسعد گرگانی و توسط پیشکسوت تعذیه استان برگزار شد.

در این رابطه یکی از تعزیه خوانان قدیمی استان گلستان گفت: بعد از انتشار این گزارش از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان با من تماس گرفتند تا در این رابطه جلسه ای برگزار شود .

سید حمزه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: در این جلسه که با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد گلستان برگزار شد، مشکلات تعزیه و مظلومیت این هنر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در آن جلسه مقرر شد تا با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان دو شب تعزیه با نام های تعزیه حر و حضرت ابوالفضل (ع)در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شود.

حسینی ادامه داد: همچنین مسئولان عنوان کردند که برای تبلیغات این دو شب مراسم 20 هزار پیامک برای مردم خواهند فرستاد و بنرهای این مراسم را نیز در سطح شهر نصب می کنند و همچنین برای هر خانه ای یک پاکت پستی که حاوی دعوت نامه است فرستاده می شود.

مسئولان به وعده هایشان عمل نکردند

وی خاطرنشان ساخت: ما تلاش کردیم تا برای این دو شب آماده ترین و بهترین گروه که همان گروه ثارالله سرخنکلاته بودند را انتخاب کنیم تا بتوانیم به بهترین وجه دو تعزیه حر و حضرت ابوالفضل(ع) را برگزار کنیم، ولی متاسفانه مسئولان برای این دوشب به تمامی وعده هایشان عمل نکردند.

تعزیه خوان برجسته گلستانی در این رابطه اضافه کرد: متاسفانه با نزدیکی به اولین شب تعزیه تبلیغات خیلی کم صورت گرفت به طوری که دو ساعت مانده به اجرا فقط یک بنر در جلوی تالار نصب شد و همچنین 1000 پیامک هم توسط حوزه هنری برای افراد مختلف فرستاده شد.

بی مهری رسانه ملی به تعزیه

حسینی افزود: حتی قرار بود صدا و سیما هم در این زمینه تبلیغات انجام دهد که متاسفانه آنان هم از این موضوع استقبال نکردند.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم تبلیغات در این زمینه بیشتر صورت بگیرد، عنوان داشت: تعزیه یکی از اصیل ترین هنرها در کشور ما است و اگر پشتیبان و امکانات نداشته باشیم مانند بسیاری از هنرها به فراموشی سپرده می شود.

تعزیه برای صندلی های خالی اجرا شد

سید حمزه حسینی افزود: متاسفانه با وجود اینکه در این دو شب تعزیه های بسیار خوب و فاخری اجرا شد اما به علت تبلیغات کم ما استقبال کمی صورت گرفت و در واقع ما برای صندلی های خالی اجرا کردیم.

وی تصریح داشت: حتی خود مسئولان نیز در این دوشب به مدت کمی از این تعزیه ها دیدن کردند و این امر باعث دلسردی اعضای گروه شده بود.

حسینی با بیان اینکه باید در رابطه با فرهنگ تعزیه بیشتر دقت شود، خاطرنشان ساخت: تعزیه هنری است که بر روی اصول خاصی برگزار می شود و اگر دقت و نظارت بر آن صورت نگیرد امکان این که به انحراف کشیده شود زیاد است.

حسینی گفت: در حال حاضر در استان گروه های تعزیه زیادی وجود دارند و همه آنان افرادی علاقه مند هستند که در این عرصه قدم گذاشته اند اما باید آموزش های لازم برای آنان گذاشته شوند تا با اصول و ارزش های تعزیه آشنایی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه برخی گروه ها با عشق و علاقه کار می کنند یادآور شد: جوانان زیادی در استان هستند که با هزینه خود گروه های تعزیه شکل می دهند و در ایام ماه های محرم و صفر در مساجد و تکیه ها این هنر را اجرا می کنند.

اداره ارشاد هیچ کلاس آموزشی برای تعزیه برگزار نکرده است

تعزیه خوان قدیمی استان تاکید کرد: متاسفانه تاکنون اداره کل فرهنگ و ارشاد استان گلستان هیچ کلاس آموزشی در رابطه با تعزیه برگزار نکرده است و این اداره باید تلاش کند تا در این زمینه کلاس هایی تخصصی برگزار شود.

وی ادامه داد: البته قرار شد که انجمن تعزیه تا یک ماه آینده تشکیل شود که امیدواریم با تشکیل این انجمن کارهای خوبی در این حوزه صورت بگیرد و امیدوارم مسئولان همت کنند تا این هنر در استان به فراموشی سپرده نشود.

گرچه به نظر می رسد بعد از تلنگری کوچک متولیان یادی هم از پیشکسوتان هنر تعزیه کردند ولی به نظر می رسد این ارگان ها تلاش لازم را در برنامه ریزی مدون یا حتی موقت برای حمایت از هنری که ریشه در دین و آئین ما ندارد.

در حال حاضر تعزیه بعنوان هنر بازگو کننده وقایع دینی ما این نیاز را دارد تا برای زنده ماندن و همچنین محافظت در برابر آسیب ها و خرافه های توسط متولیان امر حمایت جدی شود.