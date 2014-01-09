فعالان انقلابی باید به سمت تزکیه نفس بروند

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حسن رضایی چهارشنبه شب در جمع نمازگزاران تکیه ابوالفضلی نیشابور، افزود: یکی از توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی این است تا جوانان را نسبت به ولایت فقیه بی‌اعتنا و بی‌تفاوت کنند.

وی اظهار داشت: برخی در جبهه‌های دفاع مقدس حضور داشتند اما از آرمان‌ها و اعتقادات اسلامی خود برگشته‌اند تا جایی که اکبر گنجی در سخنانی متعدد منکر وجود امام زمان(عج) شده است.

مسئول هیئت امنای تکیه ابوالفضلی نیشابور ادامه داد: سرنوشت برخی از فتنه‌گران، تاریخ صدر اسلام را تداعی می‌کند.

رضایی تصریح کرد: کسانی با پارچه سبز از سیادت خود و یاوری امام راحل سوء‌استفاده کردند اما جریان سبز در روز عاشورا به ارزش‌های حسینی رحم نکرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مطابق با آیات شریف قرآن، ما باید از خدا و رسول و صاحبان دین که مراجع عظام تقلید هستند اطاعت کنیم نه آنهایی که خود را دین‌پژوه معرفی کرده و افکار انحرافی و لیبرالی از دین به خورد مردم می‌دهند.

رضایی تاکید کرد: ما انقلاب را راحت و مفت به دست نیاورده‌ایم که بخواهیم مفت از دست بدهیم و به‌خاطر همین از ولایت فقیه حمایت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: برخی دین را تا آنجا قبول دارند که دنیای‌شان را تامین کند ولی اگر دین جلو دنیای آنها را بگیرد می‌گویند دین را قبول ندارم و نمی‌خواهم و این اطاعت‌ناپذیری و نافرمانی، عذاب خداوند را در پی دارد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور نیشابور معتقد است: با یاد خدا دلها به آرامش می‌رسد و آرامش در سایه اطاعت‌پذیری خدا است و هر کس که از یاد خدا اعراض کند زندگی‌اش دچار مشکل می‌شود.

رضایی گفت: یکی از بحران‌های اجتماعی امروز، بحران معرفتی است که انسان را به پوچ‌گرایی می‌رساند و می‌خواهد همه چیز را با حس و درک خود بفهمد.

وی افزود: اطاعت‌پذیری نشانه ایمان و سبب نزول رحمت الهی می‌شود.