به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور چهارشنبه‌شب در این آئین اظهار داشت: اشتغال به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های کمیته امداد مطرح است و تلاش داریم تا زمینه را برای اشتغال و به‌کارگیری مددجویان فراهم سازیم.

حسین انواری به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه ویژه پارس اشاره کرد و بیان داشت: این منطقه عظیم فرصت بسیار خوبی برای اشتغال است و راه‌اندازی این دفتر در این منطقه زمینه را برای اشتغال جوانان فراهم خواهد ساخت.

وی با اشاره به سیاست‌های کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای مددجویان و حرکت در مسیر خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد، بیان داشت: بیش از 420 هزار شغل جدید طی سال 91 و 92 برای مددجویان تحت پوشش این کمیته ایجاد شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور ادامه داد: اشتغال مددجویان باعث امید به زندگی، شکوفایی استعدادهای نهفته، نشاط اجتماعی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی می‌شود.

وی با تقدیر از تلاش‌گران عرصه اقتصادی و انرژی در منطقه پارس جنوبی، تاکید کرد: اشتغال یک نیروی محرکه اقتصادی است و همچنین عاملی بازدارنده در مقابل تهدیدات و معضلات اجتماعی است.

انواری شناسایی و شکوفایی استعدادهای نهفته در خانواده‌ها را به عنوان یکی از راه‌کارهای کمک به خانواده‌های تحت حمایت عنوان کرد و افزود: باید با ارائه آموزش‌های لازم زمینه را برای شکوفایی استعدادهای مددجویان فراهم سازیم.

دفتر کاریابی کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس، مدیر کار و خدمات اشتغال این سازمان و نمانیده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.