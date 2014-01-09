۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۴۰

صمدی:

78میلیون سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان – خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: در هفته جاری تعداد 78 میلیون و 885 هزار و 601 سهم در بورس همدان مبادله شد.

عباس  صمدی در گفتگو با مهر افزود: ارزش سهام مبادله شده 341 میلیارد و 784 ميليون و 816 هزار و 132 ريال بود که در بورس منطقه‌اي همدان مبادله شد.

وی افزود: از مجموع سهام مبادله شده در این هفته 48 درصد مربوط به خريد سهام و 52 درصد از معاملات اين هفته مربوط به فروش سهام بوده است.

عباس صمدی اضافه کرد: اين تعداد سهام متعلق به 247 شركت است و در اين هفته در بورس منطقه‌اي همدان 143 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

وی گفت: شاخص كل قيمت در هفته­ منتهي به هجدهم دی ماه نسبت به هفته­ گذشته، 244 واحد کاهش يافت.

وی گفت:  در معاملات چهارشنبه نیز در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد 14 میلیون و 803 هزار و 526 سهم به ارزش 76 میلیارد و 424 ميليون و 206 هزار و 580 ريال دادوستد شد كه 33 درصد آن مربوط به خريد سهام و 67 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: اين تعداد سهام متعلق به 144 شركت بود  و در این روز 20 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

کد مطلب 2210907

