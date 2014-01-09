منصوری قرچک راه ساری را در هم کوبید/ شاگردان داروزنی بازی باخته را بردند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال در حالی پیگیری شد که در یکی از حساس ترین دیدارها تیم شهید منصوری قرچک توانست تیم انتهای جدولی راه ساری را شکست داده و اندوخته های خود را به عدد 28برساند.

تیم شهید منصوری قرچک که همواره از مدعیان کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال بوده و یکی از باشگاه‌های فعال فوتسال در کشور ایران است، امسال با با هدایت رضا داورزنی به عرصه مسابقات پا گذاشت و با بازیکنانی نظیر مجتبی نصیری‌نیا، حامد آتش‌زا، احمد ملاعلی، سید علی کیایی، اسماعیل وطن خواه، حمید نصیری، میثم خیام، امین مجیدی، علی رهنما، مهدی رضائیان، باقر محمودی، در اندیشه کسب رده های بالای جدول لیگ فوتسال است.

تیم شهید منصوری قرچک در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر بازی های پرنوسانی را از خود به نمایش گذاشت به همین خاطر نتوانست در نیم فصل اول در بین سه تیم برتر لیگ قرار بگیرد و در نخستین دیدار در نیم فصل دوم لیگ فوتسال کشور هم میزبان تیم میثاق تهران بود و علی‌رغم شایستگی‌هایی که داشت با نتیجه سه بر سه امتیاز این دیدار را با میهمان خود به‌طور مساوی تقسیم کرد.

در هفته ای که گذشت یوسف طاهری به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه منصوری قرچک برگزیده شد تا بازیکنان این تیم با آمادگی روحی بهتری مقابل راه ساری صف آرایی کنند و بتوانند نتیجه لازم را از این دیدار به دست آورند.

راه ساری در حالی به مصاف شهید منصوری قرچک رفت که دو بازیکن با سابقه و البته جدید به نام‌های محمود لطفی و علی علیرضایی را به تیم اضافه کرده و در اندیشه کسب دومین پیروزی خود و جدا شدن از انتهای جدول بود زیرا این تیم جوان‌گرایی و بومی‌گرایی را از ابتدا حضور در لیگ تاکنون پیش گرفته و نسبت به فصل‌های گذشته خیلی ضعیف عمل کردند و از 14 بازی خود تنها با یک پیروزی، دو تساوی و 11 شکست را تجربه کرده و تا قبل از بازی با منصوری با پنج امتیاز در بین چهارده تیم در رده سیزدهم قرار داشتند.

مدیران راه ساری در مصاحبه های اخیر خود تأکید داشته اند که راه ساری از تیم‌های ریشه دار فوتسال کشور است و بازیکنان جوان و آینده داری را جذب کرده که در سال های آینده از این بازیکنان بیشتر خواهید شنید.

در ابن بازی تیم راه ساری بازی را بهتر از منصوری قرچک آغاز کرد و در همان ابتدای بازی توسط بازیکن جدید خود یعنی محمود لطفی به گل برتری دست پیدا کرد و شوک را به اردوی منصوری وارد آورد اما یاران داورزنی که از تجربه بیشتری برخوردار بودند بازی را در دست گرفته و توانستند توسط حمید نصیری و میثم خیام دو گل وارد دورازه سینا پرکاس سنگربان راه ساری کنند و این نتیجه تا پایان نیمه اول تغییر نکرد و تیم منصوری قرچک توانست با برتری به رختکن برود.

در نیمه دوم تیم راه ساری که در قعر جدول لیگ برتر جا خوش کرده بود، چیزی برای از دست دادن نداشت به همین خاطر دفاع را رها کرده و یکپارچه حمله شد اما باز هم اسیر تجربه بازیکنان شهید منصوری قرچک شدند و توسط میثم خیام دوگل و علی رهنما یک گل سه بار دروازه شان را باز شده دیدند و تنها یک بار توسط محمدرضا کرد یکی از گل‌ها را جبران کنند تا نهایت نتیجه بازی پنج بر دو به نفع تیم شهید منصوری قرچک خاتمه پذیرد و بازیکنان راه ساری برای دوازدهمین بار شکست مقابل حریفان در لیگ برتر را تجربه و یک قدم به سقوط نزدیک‌تر شوند.

تیم شهید منصوری قرچک با این پیروزی صاحب 28 امتیاز شد و در رده پنجم جدول ایستاد اما راه ساری با این شکست همچنان با پنج امتیاز در رده سیزدهم جدول 14 تیم جای دارد و از هم اکنون به همراه عملیات غیر صنعتی ماهشهر از گزینه‌های سقوط به لیگ پایین‌تر لقب گرفت.

داوران این بازی اصغر علی بیگی، مجید فراهانی، امیر لامعی و محمد الحسین شاهی و نظارت این بازی نیز بر عهده جواد فهیمی بود.