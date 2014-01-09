۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

مراسم های ملی و مذهبی هفته وحدت در تایباد برگزار می شود

تایباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد گفت: مراسم های ملی مذهبی هفته وحدت در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سجادی نژاد صبح پنجشنبه در جلسه برنامه ريزي هفته وحدت که با حضور ائمه جمعه تشيع و تسنن شهرستان هاي تايباد و باخرز و مسئولين در اداره تبليغات اسلامي تايباد با بيان اهميت وحدت و اتحاد اسلامي به تبيين سيره و روش زندگاني پيامبر اعظم (ص) اشاره كرد و و افزود: سيره رسول خدا (ص) والاترين الگوي کمالات انساني و مصداق آيه شريفه "لقد كان لکم في رسول الله اسوه حسنه"، عالي ترين نمونه تربيت و اخلاق اسلامي است كه مي توان با الگوگرفتن و الهام از سيره آن حضرت در رشد و سازندگي شخصيت قدمي موثر برداشت. 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد گفت: مراسم ملي و مذهبي گلبانگ وحدت با حضور ائمه جمعه و جماعات و اقشار مختلف مردم تشيع و تسنن در مساجد جامع احناف باخرز، جامع امام جعفرصادق(ع) تايباد، امام حسن مجتبي(ع) كاريز و جامع اهل سنت شهر مشهد ريزه در هفته وحدت  برگزار شود.

حجت الاسلام سجادی نژاد گفت: محفل انس با قرآن با حضور قاريان بين المللي و گروه تواشيح استاني در مسجد جامع احناف شهر باخرز برگزار میشود.

 

