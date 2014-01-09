مراسم های ملی و مذهبی هفته وحدت در تایباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سجادی نژاد صبح پنجشنبه در جلسه برنامه ريزي هفته وحدت که با حضور ائمه جمعه تشيع و تسنن شهرستان هاي تايباد و باخرز و مسئولين در اداره تبليغات اسلامي تايباد با بيان اهميت وحدت و اتحاد اسلامي به تبيين سيره و روش زندگاني پيامبر اعظم (ص) اشاره كرد و و افزود: سيره رسول خدا (ص) والاترين الگوي کمالات انساني و مصداق آيه شريفه "لقد كان لکم في رسول الله اسوه حسنه"، عالي ترين نمونه تربيت و اخلاق اسلامي است كه مي توان با الگوگرفتن و الهام از سيره آن حضرت در رشد و سازندگي شخصيت قدمي موثر برداشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد گفت: مراسم ملي و مذهبي گلبانگ وحدت با حضور ائمه جمعه و جماعات و اقشار مختلف مردم تشيع و تسنن در مساجد جامع احناف باخرز، جامع امام جعفرصادق(ع) تايباد، امام حسن مجتبي(ع) كاريز و جامع اهل سنت شهر مشهد ريزه در هفته وحدت برگزار شود.

حجت الاسلام سجادی نژاد گفت: محفل انس با قرآن با حضور قاريان بين المللي و گروه تواشيح استاني در مسجد جامع احناف شهر باخرز برگزار میشود.