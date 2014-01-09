جواد حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: خراسان رضوی از استان هایی است که در کشور نگاهی جدی روی موسیقی سنتی و مقامی دارد.

وی با اشاره به کسب مقام های برتر در جشنواره های کشوری هر ساله از جانب هنرمندان موسیقی مقامی استان اظهار کرد: این استان تعداد زیادی هنرمند موسیقی دان در عرصه های سنتی دارد که سهم قابل توجهی در کسب جوایز داشته اند.

حیاتی عنوان کرد: دو قطب موسیقی مقامی در خراسان رضوی یکی در شمال و موسیقی کرمانجی قوچان و دیگری در جنوب استان با محوریت تربت جام است.

وی تصریح کرد: نسل جوان هم در استان به موسیقی سنتی و مقامی گرایش زیادی دارند که آمار قابل توجهی را شامل می شود.

کارشناس مسئول موسیقی اداره کل ارشاد خراسان رضوی با بیان اینکه در ایام دهه فجر و هفته وحدت در شهرستان های استان جشنواره های موسیقی مقامی اجرا می شود افزود: در این جشنواره ها هم پیشکسوتان عرصه موسیقی مقامی و هم جوانان شرکت دارند.

وی عنوان کرد: جشنواره موسیقی فجر در بخش های کلاسیک ایرانی و غیر ایرانی توسط انجمن موسیقی در تهران برگزار می شود که در سال های قبل از خراسان رضوی هم شرکت کنندگانی که حائز مقام های برتر شده اند، داشته ایم.

حیاتی ابراز کرد: در جشنواره موسیقی امسال یک گروه کرال هم از مشهد شرکت دارند که زیر نظر و حمایت انجمن موسیقی استان هستند.

وی با اشاره به بحث های حمایتی از هنرمندن موسیقی از جمله بیمه و مستمری برای پیشکسوتان ابراز کرد: بالاترین میزان مستمری را هنرمندان خراسانی داشته اند که نشانی از تعدد میزان هنرمندان موسیقی مقامی و سنتی در این استان است.