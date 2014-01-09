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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی/

عنوان پژوهشگر برتر به عضو هیئت علمی موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد رسید

عنوان پژوهشگر برتر به عضو هیئت علمی موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد گفت: در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی عنوان پژوهشگر برتر به عضو هیئت علمی موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین صادقی چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در محل هتل پردیسان مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نخستین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی، فارغ التحصیل رشته نقشه کشی صنعتی این موسسه نیز کارآفرین برتر شناخته شدند.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد افزود: مسعود گلستانی پور دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی به عنوان پژوهشگر برتر شناخته شد.

صادقی گفت: هاشم احمدزادگان فارغ التحصیل رشته نقشه کشی صنعتی این موسسه نیز کارآفرین برتر در این دوره از نمایشگاه معرفی شد.

وی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی گره زدن اشتغال با کارآفرینی است که به واقع در این نمایشگاه توانمندیهای والایی دیده شد.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد افزود: نقش و اهمیت دانشگاه جامع علمی کاربردی در ایجاد اشتغال و درعرصه کارآفرینی به خوبی در این دوره از نمایشگاه نمایان شد.

 

کد مطلب 2210917

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