عنوان پژوهشگر برتر به عضو هیئت علمی موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین صادقی چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در محل هتل پردیسان مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نخستین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی، فارغ التحصیل رشته نقشه کشی صنعتی این موسسه نیز کارآفرین برتر شناخته شدند.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد افزود: مسعود گلستانی پور دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی به عنوان پژوهشگر برتر شناخته شد.

صادقی گفت: هاشم احمدزادگان فارغ التحصیل رشته نقشه کشی صنعتی این موسسه نیز کارآفرین برتر در این دوره از نمایشگاه معرفی شد.

وی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی گره زدن اشتغال با کارآفرینی است که به واقع در این نمایشگاه توانمندیهای والایی دیده شد.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد افزود: نقش و اهمیت دانشگاه جامع علمی کاربردی در ایجاد اشتغال و درعرصه کارآفرینی به خوبی در این دوره از نمایشگاه نمایان شد.