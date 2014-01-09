ماهان تندیس قم با عبور از سد زمزم اصفهان ششمین بار در لیگ برتر پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، روند رو به رشد تیم فوتسال ماهان تندیس قم ادامه یافت و این تیم بدون حضور مسعود دانشور ملی پوش و بازیکن کلیدی خود، با کسب برتری در دیدار خانگی برابر زمزم اصفهان هفته دوم از دور برگشت بازی‌های لیگ پانزدهم فوتسال باشگاه‌های کشور را با پیروزی به پایان رساند.

هفته پانزدهم یا دوم دور برگشت بازی‌های پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه با برگزاری هفت مسابقه تمام شد و طی آن تیم فوتسال ماهان تندیس قم در دیداری خانگی موفق به شکست تیم فوتسال زمزم اصفهان شد.

فوتسالیست‌های قمی به عنوان تیم رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در تیم ماهان تندیس قم در حالی که در این دیدار در مقابل دیدگان تماشاگران خودی بازی می‌کردند، در نیمه نخست بازی بسیار خوبی در مقابل حریف سرسخت خود ارائه کردند و حتی شش گل نیز درون دروازه تیم زمزم اصفهان قرار دادند تا در دیداری که به نظر می‌رسید برای ماهان تندیس سخت و دشوار باشد، یک پیروزی دلچسب در انتظار ماهان تندیس باشد.

در این مسابقه که از جذابیت بسیار بالایی برخوردار بود و دو تیم در تمام لحظات مسابقه جدالی نزدیک و نفس‌گیر داشتند، نیمه نخست با برتری شش بر یک ماهان تندیس قم به پایان رسید در حالی که در این بازی محمدحسین کوهستانی زننده یکی از گل ها بود، محمد کرمانی و محمد وزیرزاده نیز هر کدام یک گل زدند و علیرضا وفایی سه گل زد تا بهترین بازیکن تیمش لقب بگیرد.

در نیمه دوم ماهان تندیس دو گل دیگر بر تعداد گل‌های زده خود افزود ولی زمزم اصفهان هم بیکار ننشست و توانست سه بار به ماهان تندیس قم گل بزند تا شاگردان محسن حسن‌زاده بعد از سه پیروزی و چهار باخت در خانه، در مقابل تیم فوتسال زمزم اصفهان نیز به چهارمین پیروزی خود در دیدارهای خانگی دست یافته و با تکرار پیروزی بازی دور رفت مقابل تیم زمزم اصفهان، ششمین پیروزی خود را در لیگ پانزدهم رقم زده و قمی ها یک گام دیگر به سوی بالای جدول حرکت کنند.

با گل‌های بازیکنان ماهان تندیس در این دیدار تعداد گل‌های زده آنها تفاضل گل ماهان تندیس را از منفی سه به مثبت 2 تغییر داد، ضمن اینکه تیم فوتسال ماهان تندیس قم با کسب این پیروزی 220 امتیازی شد و با این تعداد امتیاز جایگاه نهم خود در جدول رده‌بندی پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را حفظ کرد.

