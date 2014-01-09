مردم روستاهای الموت غربی از خدمات بهداشتی محرومند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مدبر صبح پنجشنبه در نشست شورای بهداشت روستاها که با حضور بخشدار الموت غربی، امام جماعت روستای یارود و دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی، درمانی یارود در بخشداری الموت غربی برگزار شد اظهارداشت: خرابی راه های ارتباطی روستایی، مهم ترین معضل به وجود آمده در فصل زمستان برای خدمت رسانی بهداشتی به مردم منطقه است.



وی افزود: مشکلات راه های ارتباطی علاوه بر متوقف کردن بازدیدهای پزشک موجب محرومیت ساکنان این مکان ها در دسترسی به خدمات بهداشتی می شود.



بخشدار الموت غربی نیز در ادامه ضمن اظهار قدردانی از مرکز بهداشت قزوین به خاطر تامین پزشک برای مرکز بهداشتی، درمانی یارود و همچنین راه اندازی تیم های سیار در روستاهای پر جمعیت منطقه از جمله سفیدآب، متعهد شد برای بهسازی راه های روستایی در حد مقدور از طریق راهداری منطقه اقدام کند.



عدم تحت پوشش قرار گرفتن روستاها توسط آب و فاضلاب روستایی و آلودگی مخازن آب روستاها از جمله مشکلاتی بود که در این نشست مطرح شد.



فقدان خدمات دندانپزشکی در منطقه یکی دیگر از معضلات بود که اعزام دندانپزشک با یونیت قابل حمل تا یک ماه آتی، راهکار آن شناخته شد.



همچنین درخواست ماما برای مرکز بهداشتی ـ درمانی یارود و لزوم تعمیرات این مرکز و خانه بهداشت یارود از دیگر مشکلات بهداشتی روستاهای منطقه بود که توسط اعضای شورای اسلامی و دهیاران ارائه شد.