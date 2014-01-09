منطقه ویژه پارس 60 میلیارد ریال برای آموزش نیروی انسانی ماهر تخصیص داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجیانی چهارشنبه‌شب در حاشیه افتتاح دفتر کاریابی مددجویان کمیته امداد در پارس جنوبی اظهار داشت: پارس جنوبی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و مناسب به جایگاه خوبی دست یابد.

وی به تلاش‌های این سازمان برای آموزش نیروی انسانی در این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی 60 میلیارد ریال برای آموزش نیروی انسانی ماهر تخصیص داد.

مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به تلاش برای اشتغال و به‌کارگیری مددجویان در سازمان منطقه ویژه پارس، اضافه کرد: اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیروهای توانمند بومی در اولویت قرار دارد.

اشتغال 111 نفر از نیروهای تحت پوشش کمتیه امداد

وی در ادامه به اشتغال 111 نفر از نیروهای تحت پوشش کمتیه امداد در شرکت‌های منطقه ویژه پارس خبر داد و گفت: همه تلاش خود را برای اشتال هر چه بیشتر نیروهای توانمند بومی و مددجویان کمیته امداد به کار خواهیم گرفت.

حجت‌الاسلام حاجیانی به ظرفیت‌های بسیار زیادی منطقه ویژه پارس برای اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: فرصت‌های اشتغال غیر مستقیم بسیار زیادی در این منطقه وجود دارد ولی بسیاری از کارجوان تنها به دنبال اشتغال مستیم در پروژه‌ها هستند.

وی بر لزوم تلاش برای استفاده مناسب از ظرفیت‌ها تاکید کرد و بیان داشت: باید تلاش شود تا اینگونه فرصت‌های شغلی به خوبی شناسایی شود و زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار فراهم شود.

حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مددجویان کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: ارائه اموزش‌های لازم به کارجویان مددجوی کمیته امداد و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مددجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از جمله زمینه‌های همکاری منطقه ویژه و کمیته امداد است.

فرید محبی اضافه کرد: ایجاد دفتر کاریابی مددجویان در منطقه ویژه پارس، برگزاری اردوهای عملی و فرهنگی و صنعتی و جذب کمک‌ها و مساعدت‌های شرکت‌های خصوصی فعال در این منطقه از دیگر زمینه‌های این همکاری است.