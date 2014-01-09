تقویت بنگاه های دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد / مشکل اشتغال با پول و اعتبار حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طائی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار ضمن بیان اینکه مشکل اشتغال با پول و اعتبار حل نمی شود و با تاکید بر روی تولید و اشتغال می توان اوضاع اقتصادی کشور را سامان بخشید اظهار داشت: مردم باید با ایجاد کار و حمایت از آن رفاه داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان سمنان در بخش های مختلف گفت: بایستی با بهره گیری از امکانات و پتانسیل های موجود، زمینه ورود بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنایع منطقه را فراهم آورد تا در این زمینه فرصت های از دست رفته جبران شود.

بخش های تحقیق و توسعه و گسترش نوآوری در محصول تقویت شود

معاون توسعه و اشتغال کار آفرین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ایجاد و تقویت بخش های تحقیق و توسعه و گسترش نوآوری در محصول و فرآیند بنگاه های توسعه و همچنین تقویت بنگاه های دانش بنیان باید مورد توجه قرار گیرد.

طائی افزود: در زنجیره ارزش به لحاظ تولید، اشتغال و ارزش افزوده وزن آن در تولید 30 درصد ولی در سرمایه گذاری 70 درصد است که نیاز است صنایع پایین دستی برای ارزش افزوده بیشتر ایجاد شود زیرا اصل کارایی اقتصادی برای تولید ارزش افزوده است.

وی گفت: برای شناسایی دقیق فرصت ها و چالش ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی در توسعه صنعت و اشتغال آفرینی مستلزم ایجاد فرآیند جدید و نوآوری در سطح شهرستان گرمسار نیاز است زیرا طرح های توسعه ای صنایع فراهم نشده است.

دانشگاهیان تا وارد فرآیند تولید نشوند کارایی اقتصادی و توسعه ای نخواهد داشت

معاون توسعه و اشتغال کار آفرین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص رفع بیکاری تحصیل کرده ها در شهرستان گرمسار نیز گفت: دانشگاهیان تا وارد فرآیند تولید نشوند کارایی اقتصادی و توسعه ای نخواهد داشت زیرا فارغ التحصیلان دانشگاهی باید از ظرفیت های فعال منطقه در اشتغال بهره گیرند و در بازار کار آینده، مهارت های دانش آموختگان مورد نیاز است.

طائی با بیان اینکه مسئولان باید بازار کار آینده را بشناسند افزود: برای مهارت آموزی مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه ها، مقامات استان زمینه های لازم را فراهم آورند و سعی کنند پیوند وسیعی با مراکز تولید داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در استان سمنان وضعیت شاخص های بازار کار مطلوب است افزود: در سال 91 نرخ بیکاری 12درصد اما در سمنان 9.6 درصد است که از استان های دارای کمترین مشکل محسوب می شود.

شاخص نرخ مشارکت نسبت کل کشور 38 نفر است

معاون توسعه و اشتغال کار آفرین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخص نرخ مشارکت نسبت کل کشور را 38 نفر ذکر کرد و گفت: این امر برای سمنان 31 نفر است که مقامات استان برای مدیریت و بهره مند شدن بهتر از نیروی انسانی باید تلاش بیشتری کنند.

طائی با اشاره به اینکه سند اشتغال و سرمایه گذاری از سال 89 برای هر استان تهیه شده است افزود: این سند دارای هفت فصل است و برای این سند هزینه زیادی شده که ضرورت دارد تا آنرا زنده نگاه داریم و از آن استفاده کرده و در دستور کار قرار گیرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه شغل دارای سه بخش تولیدی، درآمدی، شخصیتی است و معنویت آفرینی می کند بیان کرد: باید با مسئولیت دقیق و سنگین طی 10 سال آینده از طریق فرصت های شغلی، مشارکت بیشتری برای اشتغال آفرینی ایجاد شود چون هر فرصت شغلی پنج نفر نیرو می طلبد.