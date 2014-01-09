به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری چهارشنبه‌شب در آئین افتتاح و راه اندازی دفتر کاریابی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سازمان منطقه ویژه پارس اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت‌های ما در منطقه ویژه پارس توجه به محیط پیرامونی و توسعه مناطق همجوار صنایع است که کارهای بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: تدوین طرح مطالعات اجتماعی و طرح تفصیلی گفتگو و توسعه پایدار کمک بسیار زیادی به بهبود وضعیت و رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در مناطق همجوار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌کند.

مدیرعامل سارمان منطقه ویژه پارس به برخی از موارد این طرح اشاره کرد و بیان داشت: تاکید بر حفاظت از محیط زیست منطقه، توانمندسازی نیروی انسانی، بهبود وضعیت معیشت و ارتقای شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله اهداف این طرح است.

وی به تلاش‌های سازمان منطقه ویژه پارس برای توسعه محیط پیرامونی به نمایندگی از وزارت نفت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بهبود مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی حوزه‌های پیرامونی صنعت از جمله برنامه‌های مطالعاتی این پروژه است.

ارائه آموزش‌های لازم برای اشتغال نیروی انسانی

نصوری به حمایت‌های سازمان منطقه ویژه پارس از کمیته امداد اشاره کرد و بیان داشت: ارائه آموزش‌های لازم برای اشتغال نیروی انسانی بسیار مهم است و باید استعدادهای مددجویان شناسایی و بارور شود و از تمام ظرفیت در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

وی از اشتغال پایدار به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در برنامه‌ریزی این سازمان یاد کرد و افزود: توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش اهمیت بسیار زیادی دارد.

نصوری کاهش آلام و دغدغه‌های خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان خواند و گفت: در صورت فراهم بودن فرصت‌های شغلی در منطقه، اولویت جذب با نیروهای تحت پوشش کمیته امداد خواهد بود.