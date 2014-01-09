اختلاف سفیر قم با مدعیان صعود افزایش یافت/ اخراج رقیب سفیر از لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال کشورمان دیدارهای هفته سوم از دور برگشت پیکارهای لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور در هجدهمین روز دی ماه با پنج بازی در دو گروه پیگیری شد و تیم دلیران دشتی بوشهر در گروه نخست این بازی ها بار دیگر صدرنشین شد.

این هفته شهرهای خورموج و اصفهان میزبان دیدارهای گروه یک این رقابت‌ها بودند که هر دو تیم دلیران دشتی و ذوب آهن اصفهان به پیروزی رسیدند در حالی که در نخستین بازی این گروه دلیران دشتی بوشهر که با 25 امتیاز در مکان دوم جدول قرار داشت، در بازی خانگی سه بر صفر عقاب تهران را شکست داد و به صدر جدول آمد.

در دومین بازی این گروه نیز ذوب آهن در اصفهان سه بر صفر شکوفا صنعت پویا را شکست داد و در جایگاه سوم جدول باقی ماند، ضمن اینکه در این گروه قرار بود گل گهر سیرجان و پاس قوامین به مصاف هم بروند که این بازی به دلیل لغو شدن پرواز پاس قوامین به دلیل شرایط جوی به زمان دیگر موکول شد.

همچنین طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال این هفته شهرهای دزفول، ارومیه و گنبد نیز در گروه دوم این رقابت ها شاهد برگزاری سه بازی بودند که طی آن فولاد عظیمی گنبد صدرنشین این رقابت ها سه بر یک شهدای ورزش کرمانشاه را شکست داد و در صدر باقی ماند.

تیم والیبال شهرداری دزفول تیم دوم جدول این گروه نیز سه بر صفر شهرداری ملکان را از پیش رو برداشت تا در رتبه دوم بماند، ضمن اینکه تیم شهدای مقاومت ارومیه و مناطق نفت خیز جنوب در یک بازی طولانی و 143 دقیقه به مصاف هم رفتند که در نهایت میزبان سه بر دو میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

این هفته قرار بود تیم والیبال سفیر قم نیز در دیداری خارج از خانه برابر تیم شهرداری همدان به میدان برود اما این بازی به دلیل کنار گذاشتن تیم حریف از لیگ دسته اول والیبال کشور برگزار نشد اما نتایج سایر بازی ها به شکلی رقم خورد که اختلاف امتیازات تیم سفیر قم با رقبای بالای جدولی افزایش یافت و کار نماینده والیبال قم برای صعود به پلی آف لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور سخت از قبل شد.

در جدول این گروه در پایان هفته سوم دور برگشت فولاد عظیمی 27 امتیازی و صدرنشین است، شهرداری دزفول 26 امتیازی و دوم است، مقاومت شهرداری ارومیه 21 امتیازی و در رده سوم قرار دارد و تیم های مناطق نفت خیز با 19 امتیاز، کاله جوان با 14 امتیاز، سفیر قم با 12 امتیاز، شهرداری ملکان با 10 امتیاز و شهدای ورزش کرمانشاه با 9 امتیاز در رده های چهارم تا هشتم جای دارند.