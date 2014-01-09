  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

حیدری:

سکونتگاه های غیر رسمی اردبیل ساماندهی می شود

سکونتگاه های غیر رسمی اردبیل ساماندهی می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: سکونتگاه های غیر رسمی سه شهر پرجمعیت استان ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،علی حیدری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت امکانات شهری سکونتگاه های حاشیه شهر اردبیل تصریح کرد: ضروری است به منظور یک دستی امکانات شهری و ایجاد عدالت در ارائه خدمات شهری سکونتگاه ها ساماندهی شود.

وی ایجاد مراکز درمانی، تفریحی، فرهنگی و مذهبی در سکونتگاه ها را ضروری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر اجرای این طرح در سه شهر اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته حیدری ساماندهی سکونتگاه ها از تقابل فرهنگی در شهرها نیز خودداری کرده و فرهنگ شهری را یکدست خواهد کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان انتخاب سه شهر بزرگ را به دلیل نرخ بالای مهاجرت از روستاها به این شهرها و سکونت در حاشیه شهر عنوان کرد و افزود: اجرای این مهم در ادامه در سایر شهرهای استان نیز پیش بینی شده است.

کد مطلب 2210943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها