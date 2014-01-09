سکونتگاه های غیر رسمی اردبیل ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علی حیدری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت امکانات شهری سکونتگاه های حاشیه شهر اردبیل تصریح کرد: ضروری است به منظور یک دستی امکانات شهری و ایجاد عدالت در ارائه خدمات شهری سکونتگاه ها ساماندهی شود.

وی ایجاد مراکز درمانی، تفریحی، فرهنگی و مذهبی در سکونتگاه ها را ضروری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر اجرای این طرح در سه شهر اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته حیدری ساماندهی سکونتگاه ها از تقابل فرهنگی در شهرها نیز خودداری کرده و فرهنگ شهری را یکدست خواهد کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان انتخاب سه شهر بزرگ را به دلیل نرخ بالای مهاجرت از روستاها به این شهرها و سکونت در حاشیه شهر عنوان کرد و افزود: اجرای این مهم در ادامه در سایر شهرهای استان نیز پیش بینی شده است.