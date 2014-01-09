142 کانون آگهی و تبلیغات در استان همدان مجوز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود قاسمی صبح پنج شنبه در جلسه توجیهی و آزمون مهارت متقاضیان تاسیس کانون های تبلیغاتی استان همدان که در مجل مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا برگزار شد، گفت: از این تعداد محل کار 110 کانون در شهر همدان می باشند که حدود 90 مرکز آن فعال است.

قاسمی تاکید کرد : پس از اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان این حوزه آنها یک ماه فرصت دارند که فعالیت خود را آغاز کرده و در صورت عدم فعالیت ممکن است طبق قانون با تعلیق 3 ماهه و یا تعطیلی 6 ماهه مجوز مواجه شوند که در اینصورت تا دو سال نمی توانند مجدداَ درخواست تاسیس کانون داشته باشند.

وی با بیان اینکه در جلسه توجیهی و آزمون مهارت تعداد 18 نفر از متقاضیان تاسیس کانون های تبلیغاتی استان همدان حضور دارند، گفت: در این آزمون که بصورت دوره ای برگزار می شود تعداد 18 نفر از متقاضیان سراسر استان حضور دارند که 12 نفر از آنها از شهر همدان و مابقی نیز از سایر شهرستان های تابعه هستند.

مقصود قاسمی گفت: پس از تشکیل پرونده و تائید کمیته نظارت بر کانون های آگهی و تبلیغات استان از متقاضیان واجد الشرایط برای شرکت در این جلسه دعوت بعمل آمده و با حضور کارشناسان این حوزه از آنها آزمون مهارت که بیشتر شامل کار با نرم افزارهای گرافیکی و مصاحبه جهت سنجش میزان آشنائی آنان با قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور است، بعمل می آید.