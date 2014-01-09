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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

میرجعفریان اعلام کرد؛

29 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل تحویل شده است

29 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل تحویل شده است

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری اردبیل از تحویل 29 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه مسکن مهر شام اسبی اردبیل تصریح کرد: سهمیه مسکن مهر استان اردبیل در شهرهای بالای 25 هزار نفر 43 هزار واحد بود که تاکنون 29 هزار واحد تحویل شده و 14 هزار واحد نیز در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه علت تاخیر در تحویل مسکن مهر به دلیل تاخیر در آورده شخصی متقاضی است، اضافه کرد: با این وجود از پیمانکاران خواسته شده است واحدهای مسکن مهر را در اولین زمان ممکن به متقاضی تحویل دهند.

وی افزود: تحویل واحدها بعد از ساخت کامل بوده و واحد مسکونی ناقص به متقاضی تحویل نمی شود.

میرجعفریان تاکید کرد: اجرای این مهم در پروژه های مسکن مهر شام اسبی و پیله سهران  در اردبیل نیز با قوت دنبال می شود.

معاون امور عمرانی استاندارهمچنین تاکید کرد: سهمیه مسکن مهر اردبیل در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز شش هزار واحد است.

وی افزود: از این تعداد تاکنون چهار هزار و 200 واحد تحویل شده است.آورآ اااننن

کد مطلب 2210954

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