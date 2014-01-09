مازندرانیها هشت میلیارد ریال صدقه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قربانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، میزان كل درآمد كمك هاي مردمي و وجوهات اماني و كمكهاي انتظامي را تا پايان آبان ماه به كميته امداد استان 369 ميلياردو 261 ميليون و 975 هزار ريال اعلام کرد.

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) مازندران درآمد كمكهاي مردمي در 8 ماهه ساري جاري را 105 ميليارد و 98 ميليون و 911 هزار ريال اعلام كرد و اذعان داشت: 117 ميليارد و 153 ميليون و 35 هزار ريال درآمد كمك‌هاي اماني در 8 ماهه امسال

بوده است.

قرباني با اشاره به اينكه درآمد كمكهاي غير ثبتي و انتظامي در اين مدت 147 ميليارد و 10 ميليون و 28 هزار ريال بود افزود: كل درآمد كمك هاي مردمي و وجوهات اماني و كمكهاي انتظامي تا پايان آبان ماه 369 ميلياردو 261 ميليون و 975 هزار ريال است.

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) مازندران در پايان درآمد زكات در 8 ماهه سال 92 را 123 ميليارد و 250 ميليون و 789 هزار ريال اعلام كرد.

وي خاطرنشان كرد: مردم خیر و نوعدوست علاوه بر صدقه در سایر سر فصل های کمک های مردمی از جمله جشن رمضان و اطعام به نیازمندان طرح شفا، طرح اکرام ایتام، طرح احسان دانش آموزی، طرح زکات، احسان زائر و... به این نهاد كمك مي كنند.

