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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۹

قربانی:

مازندرانیها هشت میلیارد ریال صدقه دادند

مازندرانیها هشت میلیارد ریال صدقه دادند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون کمیته امداد مازندران گفت: مردم استان در سال جاری بیش از هشت میلیارد ریال صدقه داند که نسبت به هشت ماه سال قبل رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قربانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، میزان كل درآمد كمك هاي مردمي و وجوهات اماني و كمكهاي انتظامي را تا پايان آبان ماه به كميته امداد استان 369 ميلياردو 261 ميليون و 975 هزار ريال اعلام کرد.

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) مازندران درآمد كمكهاي مردمي در 8 ماهه ساري جاري را 105 ميليارد و 98 ميليون و 911 هزار ريال اعلام  كرد و اذعان داشت: 117 ميليارد و 153 ميليون و 35 هزار ريال درآمد كمك‌هاي اماني در 8 ماهه امسال
بوده است.

قرباني با اشاره به اينكه درآمد كمكهاي غير ثبتي و انتظامي در اين مدت 147 ميليارد و 10 ميليون و 28 هزار ريال بود افزود: كل درآمد كمك هاي مردمي و وجوهات اماني و كمكهاي انتظامي تا پايان آبان ماه 369 ميلياردو 261 ميليون و 975 هزار ريال است.

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) مازندران در پايان درآمد زكات در 8 ماهه سال 92 را 123 ميليارد و 250 ميليون و 789 هزار ريال اعلام كرد.

وي خاطرنشان كرد: مردم خیر و نوعدوست علاوه بر صدقه در سایر سر فصل های کمک های مردمی از جمله جشن رمضان و اطعام به نیازمندان طرح شفا، طرح اکرام ایتام، طرح احسان دانش آموزی، طرح زکات، احسان زائر و... به این نهاد كمك مي كنند.
 

کد مطلب 2210957

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