تاریخ مراسم تشییع پیکر عوامل معراجی ها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد سرگرد علی اکبر رنجبر مدیر عامل شهرک سینمایی دفاع مقدس ، محمد جواد شریفی مدیر جلوه های ویژه میدانی، رضا فرجی جانشین تولید، مهدی مرادی دستیار جلوه های ویژه و جمشید احسانی عضو گروه تدارکات پروژه "معراجی ها" به کارگردانی مسعود ده نمکی ساعت 9 صبح جمعه 20 دی ماه از مقابل بنیاد روایت فتح واقع در میدان فردوسی ابتدای خیابان سپهبد قرنی برگزار می شود.

براساس این گزارش صبح روز چهارشنبه 18 دی ماه علی اکبر رنجبر به همراه محمدجواد شریفی مدیر جلوه های ویژه و تعدادی دیگر از همکاران وی بر اثر انفجاری در پشت صحنه فیلم - سریال "معراجی‌ها" به کارگردانی مسعود ده نمکی، کشته شدند.

گفتنی است بر اثر انفجار ناگهانی نارنجک در یک خودور که برای بخش جلوه‌های ویژه این فیلم - سریال استفاده می‌شده است، برخی از عوامل دیگر این پروژه هم دچار سانحه شدند. اما هیچ‌یک از بازیگران اصلی کار در این سانحه دچار آسیب نشدند.