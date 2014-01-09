کرمان - خبرگزاری مهر : حمام گنجعلیخان یکی از بناهای مجموعه گنجعلیخان در شهر کرمان است که در سال ۱۰۲۰ هجری قمری توسط گنجعلی بیک از حاکمان کرمان در زمان شاه عباس، ساخته شدهاست. کاشیهای معرق، هفت رنگ و کاشیهای خشتی، با تصویر انسانی از ویژگیهای این حمام است. شبکة آبرسانی و فوارههای متعدد آنها، نحوة گرم کردن هوای داخل حمام، چگونگی گرم کردن آب، ارتفاع زیاد رختکن، گود بودن حمام، بهره گیری از آب قنات، نگهداشتن حرارت، ضدزلزله بودن و کاهش ارتعاشات لرزشی در اثر قرارگیری در درون زمین از دیگر ویژگیهای حمام گنجعلیخان هستند.
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