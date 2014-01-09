فولاد عظیمی گنبد در لیگ دسته یک والیبال یکه تازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار شامگاه چهار شنبه در شرایطی برگزار شد که فولاد عظیمی گنبدکاووس هفته هاست به عنوان تیم صدرنشین گروه دوم یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر است.

دیدار این تیم در هفته سوم دور برگشت که در سالن المپیک گنبدکاووس برگزار شد بیش از یک هزار تماشاچی داشت و در نهایت با نتیجه سه بر یک گنبدی ها مقابل شهدای ورزش کرمانشاه به اتمام رسید.

این بازی با قضاوت محمد مهدی زاده و علی رضا قلی زاده به عنوان داوران اول و دوم انجام شد و ابوالقاسم سیستانی به عنوان نماینده فدراسیون کار نظارت را بر عهده داشت.

شاگردان عظیم جزیده در حالی که در آغاز بازی با مصدومیت عبدالله آذر یکی از بازیکنان باتجربه و تاثیرگذار خود روبرو شدند گیم اول را با نتیجه 25 بر 19 به شهدای کرمانشاه واگذار کردند اما در سه ست متوالی بازی را در دست گرفتند و توانستند با نتایج 25 بر 19، 25 بر 22 و 25 بر 12 حریف را تسلیم خود کنند و با امتیاز برتری این دیدار 27 امتیازی شده و جایگاه خود را در صدر جدول گروه دوم مستحکم تر کنند.

گنبدی ها برای انجام بازی هفته سیزدهم لیگ دسته اول روز چهارشنبه هفته آینده در اهواز به مصاف تیم مناطق نفت خیز خواهد رفت.

در جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول والیبال کشور بعد از صدرنشینی فولاد عظیمی گنبد، شهرداری دزفول با 26 امتیاز و مقاومت شهرداری ارومیه با 21 امتیاز مکانهای دوم و سوم را در اختیار دارند.

